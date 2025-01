Fable - wielki powrót kultowej franczyzy. Na Xbox Games Showcase zaprezentowano nowy materiał o grze

Minęło już nieco czasu, odkąd baśniowa seria święciła swe triumfy. Od pewnego zaś czasu czekamy na jej wielki powrót, tylko od zupełnie innego studia. I wszystko to przychodzi w niemałych bólach. Wszak pierwsze informacje odnośnie tytułu Playground Games pojawiły się jakiś czas temu, a dopiero w tym roku zaczęły dochodzić do nas informacje związane z rozkręcaniem się produkcji rebootu. Tym bardziej cieszyć może materiał w trakcie eventu Microsoftu.

Fable otrzymało efektowną prezentację w ramach Xbox Games Showcase. Nie mamy jeszcze wglądu w rozgrywkę, ale przynajmniej wiemy na pewno, że tajemniczy projekt nie wylądował w koszu.

Deweloperzy znani przede wszystkim ze stworzenia kultowej serii Forza Horizon na tyle długo przeciągali zaprezentowanie jakichkolwiek konkretów, że niejeden fan franczyzy dawno temu zdążył już machnąć ręką na perspektywę powrotu. Tymczasem okazuje się, że projekt nie tylko najwyraźniej ma się całkiem dobrze, ale i wygląda imponująco - a przynajmniej sam design, bo na tym etapie nie użyczono nam żadnego rodzaju gameplayu. Jeżeli natomiast kreatywność trailera przełoży się na resztę gry, możemy spać spokojnie.

Narratorem i zarazem jednym z głównych bohaterów filmowego zwiastuna jest Richard Ayoade. 46-letni brytyjski aktor i komik przejmuje dość nietypową rolę, dając nam dość niestandardową ekspozycję świata Albionu, a spokojne tempo narracji dobija do niespodziewanego finału. Cóż, według wcześniejszych informacji deweloperzy mieli pewne problemy z przystosowaniem się do tworzenia w zupełnie nowym gatunku, więc przynajmniej wiemy, że jakiś pomysł mają. Mimo to trailer raczej nie odpowiada nam na zbyt wiele pytań - na czele z choć orientacyjną datą premiery - prędzej już nastręczając garść kolejnych. Pozostaje czekać na więcej detali.

Źródło: Xbox Games Showcase