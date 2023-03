Fable ma być grą w stylu Wiedźmina. Niestety, jej premiera ciągle jest bardzo odległa

Obecna generacja konsol zadebiutowała ponad dwa lata temu, jednak do tej pory tylko Sony zadbało o solidny zestaw exclusive'ów. Microsoft jak na razie tylko wiele obiecał i ciągle musimy czekać na konkretne premiery. Na szczęście już w tym roku doczekamy się Starfielda czy Forzy Motorsport, a w dalszej perspektywie jest m.in. bardzo wyczekiwany reboot Fable. Debiut tej gry jest ciągle bardzo odległy, jednak pojawiły się nowe informacje w jej sprawie.

Podczas ostatniego odcinka podcastu VGC, dziennikarz Andy Robinson, który w przeszłości podawał już wiele sprawdzonych informacji, ujawnił, że Fable znalazło się w końcu w fazie pełnej produkcji. To dobra informacja biorąc pod uwagę zeszłoroczne doniesienia, jakoby twórcy mieli sporo problemów np. z implementacją odpowiednich mechanik. Chociaż wciąż brakuje szczegółów nt. gry, to jednak kilkukrotnie została ona przyrównana do Wiedźmina, co może dać nam pewien obraz tego, jak ostatecznie zaprezentuje się Fable.

Sam fakt, że produkcja Fable w końcu ruszyła pełna parą oznacza, że minie jeszcze kilka długich lat, nim ostatecznie będzie nam dane zapoznać się z tą grą (kto wie, być może zdąży na koniec obecnej generacji?). Wydaje się jednak, że autorzy ze studia Playground Games najgorsze mają już za sobą. Sam zespół jest pozytywnie nastawiony do swojego dzieła, czego dowodem może być niedawny tweet głównej scenarzystki Fable (poniżej). Z ostatniego podcastu VGC wynika, że jeszcze w tym roku zadebiutują takie gry Senua's Saga: Hellblade II czy Avowed. Do Fable wrócimy więc wtedy, gdy dowiemy się w końcu czegoś konkretnego.

Hey, it's my 2-year anniversary at Playground! Wow, has it really been that long? I've been busy busy busy in that time. Cannot wait to show you all the wonderful stuff we've created ✨ pic.twitter.com/9ruSWwG465