Microsoft podwyższa cenę konsoli Xbox Series X|S na kolejnym rynku. Tym razem padło na kraj w Europie

Całkiem niedawno firma z Redmond podwyższyła ceny swoich flagowych konsol na rynku japońskim, co dla wielu osób było pewnym zaskoczeniem. Dotąd bowiem w przeciwieństwie do konkurencji z Sony trzymano się dość mocno swoich cen. Inna sprawa, że jeszcze jesienią ubiegłego roku Phil Spencer nie ukrywał, iż prędzej czy później przyjdzie czas, gdy i Microsoft będzie musiało podbić ceny. Czyżby pojawiły się kolejne sygnały tendencji na skalę globalną?

Microsoft poszedł za ciosem i po podwyższeniu cen konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S w Japonii ta sama sytuacja pojawiła się także w Szwecji.

Tym samym cena konsol Xbox Series X na rynku szwedzkim podniosła się z 5965 koron szwedzkich (nieco ponad 2500 zł), do 6195 koron szwedzkich (ok. 2650 zł), natomiast ceny wersji Series S skoczyły z 3595 koron szwedzkich (ponad 1540 zł) do 3894 koron szwedzkich (ok. 1670 zł). Tym samym może to budzić pewne uzasadnione obawy, czy sytuacja nie posunie się dalej i powoli przejdzie na kolejne krajowe rynki. Ale tutaj sprawa jest dość nietypowa w porównaniu na przykład od Sony, które w ubiegłym roku symultanicznie podbiło ceny PlayStation 5.

Jak dotąd Microsoft nie skomentował sprawy podniesienia cen konsol Xbox Series X|S na terenie Szwecji, natomiast sytuacja wydaje się analogiczna do tego, co stało się na rynku w Japonii jeszcze w ubiegłym miesiącu. Wtedy też Microsoft oświadczyło, że po gruntownej ocenie tamtego rynku zdecydowali się na tę "niełatwą decyzję". Wtedy też ceny Xbox Series X podniosły się z 54 978 jenów (ok. 1800 zł) do 59 978 jenów (niespełna 2000 zł), z kolei Xbox Series S - z 32 278 jenów (ok. 1060 zł) do 37 978 jenów, co przekracza nieznacznie 1250 zł.

Źródło: VGC