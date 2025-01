Xbox Keystone - tak prezentuje się konsola do grania w chmurze, która nigdy nie ujrzy światła dziennego

Jakiś czas temu sporo mówiło się o nowej, taniej konsoli od Microsoftu, która miała służyć do grania w chmurze. Xbox Keystone, bo tak właśnie początkowo nazywane było to urządzenie, ostatecznie nie ujrzy światła dziennego, co potwierdzono już w 2022 roku. Czy jest jednak czego żałować? Cóż, raczej się tego nie dowiemy, ale dziś możemy przynajmniej popatrzeć, jak miała prezentować się ta konsola. Do sieci wyciekł właśnie jej projekt.

Xbox Keystone pod względem stylistycznym przypomina nieco Xboksa Series S. Producent zakładał, że jego cena ma wynosić około 100 dolarów, jednak koniec końców tego celu nie udało się osiągnąć - a przynajmniej tak brzmi oficjalna wersja.

Xbox Keystone został znaleziony na stronie amerykańskiego urzędu patentowego. Całość jest faktycznie miniaturowa i pod względem stylistycznym przypomina nieco Xboksa Series S. Urządzenie ma szerokość około 15 cm. Z przodu znajduje się logo Xbox oraz pojedyncze złącze USB-A. Z tyłu natomiast ulokowano złącze Ethernet, złącze HDMI oraz gniazda dla kabla zasilania (to oznacza, że konsola miała mieć zintegrowany zasilacz). Po boku znajduje się dodatkowy przycisk służący zapewne do parowania kontrolerów.

Widoczny na powyższych szkicach Xbox Keystone miał służyć do strumieniowego odtwarzania gier z Game Passa. Producent zakładał jednak, że jego cena ma wynosić około 100 dolarów, a koniec końców tego celu nie udało się osiągnąć, w związku z czym projekt należało anulować - a przynajmniej tak brzmi oficjalna wersja. Zamiast tego producent skupił się na aplikacji Xbox TV, która uruchamia gry z Xbox Cloud Gaming i obsługuje strumieniowe przesyłanie gier w jakości 1080p@60fps. Omawiana konsola widoczna była na żywo tylko raz - pojawiła się na filmie nagranym przez samego Phila Spencera.

