Xbox nie zamierza rezygnować z gier na wyłączność. Szef Xbox Game Studios wydał jasne oświadczenie w tej sprawie

Jeszcze niedawno wydawało się, że Xbox całkowicie zrezygnuje z exclusive'ów i wszystkie swoje hity przeniesie na inne platformy - również na PlayStation. Po wydaniu portów takich gier, jak Hi-Fi Rush czy Sea od Thieves, ruszyła lawina spekulacji i sądzono nawet, że lada moment na PS5 trafi Starfield, czyli jeden z największych xboksowych hitów. Jak się jednak okazuje, posiadacze konsol od Sony czy Nintendo ostatecznie raczej nie mogą być zachwyceni z planów Microsoftu...

W nowym podcaście Variety "Strictly Business" Matt Booty, szef Xbox Game Studios, wypowiedział się na temat nadchodzących zmian w branży gier. W rozmowie nie zabrakło tematu Sea of Thieves, czyli najlepiej sprzedającej się grze na PlayStation w maju tego roku, ale zdecydowanie najciekawsze okazały się wypowiedzi na temat ogólnej strategii wydawniczej. Jakie konkretnie plany mają włodarze Xboksa? "Będziemy nadal podejmować te decyzje indywidualnie, indywidualnie dla każdego przypadku. Jesteśmy całkowicie zaangażowani w udostępnianie gier na wyłączność na Xbox – to część naszej głównej obietnicy – ​​i chcemy w przyszłości nadal udostępniać nasze gry większej liczbie graczy na większej liczbie urządzeń".

Jak później dodaje Matt Booty: "Nie mam takiej kryształowej kuli, nie wiem, jaka będzie przyszłość tych trendów, ale wiem, że nadal będziemy podążać za naszymi fanami, podążać za naszymi graczami tam, gdzie chcą. A w miarę jak gry będą coraz bardziej dostępne obok bardziej tradycyjnej rozrywki, takiej jak muzyka, filmy i telewizja, prawdopodobnie w grach zaczną dziać się te same rzeczy, które widzieliśmy przez ostatnie 10 lat w mediach liniowych". Temat wydaje się zatem otwarty, ale nic nie wskazuje na to, by największe hity przeznaczone na Xboksa miały trafiać od razu inne platformy. Gracze nadal mogą otrzymać więc wiele powodów, by w najbliższych latach koncentrować się na konsolach Xbox, zwłaszcza że w drodze są takie gry, jak Gears of War: E-Day, Avowed, Fable czy S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

