Test Senua's Saga: Hellblade II - Porównanie wersji PC oraz Xbox Series X. Analiza technik NVIDIA DLSS, AMD FSR i INTEL XeSS

Obecna generacja na razie nie rozpieszcza graczy jeśli chodzi o prezentację gier, które wyglądałyby zauważalnie lepiej od tytułów z poprzedniej generacji. Spore wrażenie w zeszłym roku zrobił Alan Wake 2, wprowadzając bardzo wysokiej jakości oprawę graficzną, która broni się na konsolach, a na PC oferując dodatkowo Path Tracing. Teraz doczekaliśmy się premiery kolejnej gry, która realnie prezentuje możliwości silnika Unreal Engine 5. Choć ma to swoje wymagania, to finalny efekt robi piorunujące wrażenie na żywo, zwłaszcza na wysokiej klasy komputerach. A jak to wygląda w przypadku konsoli Xbox Series X? O tym dowiecie się z naszego nowego testu, w którym sprawdziliśmy Senua's Saga: Hellblade II zarówno na PC jak i konsoli Microsoftu. Nie brakuje również oceny technik skalowania NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS, a także omówienia jakości metod wygładzania krawędzi.

Autor: Damian Marusiak

Senua's Saga: Hellblade II to jedna z tych gier, w które albo się całkowicie wkręcimy, albo porzucimy w mniej niż 30 minut. Produkcja studia Ninja Theory rozwija motywy z pierwszej części, oferując możliwość grania tytułową bohaterką, borykającą się z psychozą. Motyw rzadko eksploatowany w grach, jednak przez twórców z Ninja Theory zaprezentowany w pierwszorzędny sposób. Hellblade II nie zmienia jednak fundamentów rozgrywki - to nadal cinematic experience w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdzie "gameplay" miesza się płynnie z rozbudowanymi i dopracowanymi przerywnikami filmowymi, przygotowanymi na silniku gry. Dla wielu graczy będzie to nużące doświadczenie, inni wsiąkną bez problemu na te kilka godzin.

Senua's Saga: Hellblade II to jeden z najlepszych pokazów możliwości silnika graficznego Unreal Engine 5. Porównujemy wersję PC oraz Xbox Series X i oceniamy, jak bardzo konsolowe wydanie odstaje od komputerowego.

Senua's Saga: Hellblade II na konsoli Xbox Series X oferuje jeden domyślny tryb wizualny, a grę możemy przejść wyłącznie w 30 klatkach na sekundę. Gracze w tym wypadku mogą liczyć na skalowaną rozdzielczość 4K (na pewno nie natywną) oraz miks niższych i wyższych ustawień graficznych, znanych z PC. Z kolei komputerowa wersja posiada wsparcie dla trzech metod skalowania rozdzielczości: NVIDIA DLSS, AMD FSR 3 oraz Intel XeSS 1.3, wszystkie w najnowszych wersjach. Dodatkowo posiadacze kart GeForce RTX 4000 mogą skorzystać z Frame Generation.

NVIDIA DLSS - rozdzielczość bazowa NVIDIA DLSS - rozdzielczość końcowa AMD FSR - rozdzielczość bazowa AMD FSR - rozdzielczość końcowa Intel XeSS - rozdzielczość bazowa Intel XeSS - rozdzielczość końcowa Native AA 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Ultra Quality+ - - - - 1472x828

1926x1104

2944x1656 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Ultra Quality - - - - 1280x720

1706x960

2560x1440 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Quality 1280x720

1706x960

2560x1440 1920x1080 2560x1440 3840x2160 1280x720

1706x960

2560x1440 1920x1080 2560x1440 3840x2160 1120x630

1493x840

2240x1260 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Balanced 1114x626

1486x835

2259x1270 1920x1080 2560x1440 3840x2160 1129x635

1506x847

2227x1253 1920x1080 2560x1440 3840x2160 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Performance 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 834x469

1113x626

1669x939 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ultra Performance 640x360

853x480

1280x720 1920x1080 2560x1440 3840x2160 640x360

854x480

1280x720 1920x1080 2560x1440 3840x2160 640x360

853x480

1280x720 1920x1080 2560x1440 3840x2160

W niniejszym teście skupimy się na porównaniu komputerowej oraz konsolowej wersji gry Senua's Saga: Hellblade II. Nie brakuje również omówienia jakości DLSS, FSR oraz XeSS - zarówno między sobą jak również w porównaniu do skalowania z Xbox Series X. Dalej przetestujemy jakość technik wygładzania krawędzi. Domyślnym wyborem jest TSR (Temporal Super Resolution, technika będąca jedną z funkcjonalności Unreal Engine 5), który w trybie renderowania w natywnej rozdzielczości działa jak swoiste AA. Dalej mamy również DLAA (tylko dla posiadaczy kart GeForce RTX), FSR AA (otwarte rozwiązanie) oraz XeSS AA (otwarte rozwiązanie). Na końcu pozostawiamy jeszcze kwestię skalowania wydajności, zarówno bez generatora klatek jak również z Frame Generation dla układów GeForce RTX 4000.