Microsoft zapowiada nowe wersje konsol Xbox Series X, w tym także wariant pozbawiony napędu Blu-ray

Wczorajszy pokaz Xbox Games Showcase obfitował w pokaz wielu interesujących gier. Łącznie otrzymaliśmy aż 30 pozycji, z czego 17 gier przygotowywanych jest przez zespoły Microsoftu, a 18 gier z wczorajszej listy trafi na premierę do abonamentu Game Pass. Oprócz gier zapowiedziano także nowe wersje konsol Xbox Series X oraz Series S. Potwierdzono w końcu nadchodzący debiut Series X, który pozbawiony będzie napędu optycznego.

Microsoft oficjalnie zapowiedział nowe wersje konsol Xbox Series X oraz Series S. Ta pierwsza otrzyma m.in. biały wariant kolorystyczny, pozbawiony jednak napędu Ultra HD Blu-ray. Premiera nastąpi pod koniec 2024 roku.

Xbox Series X doczeka się dwóch nowych wersji. Pierwsza to Xbox Series X All Digital, która sprzedawana będzie w białej wersji kolorystycznej, a także otrzyma nośnik SSD o pojemności 1 TB. Konsola ta została pozbawiona napędu Ultra HD Blu-ray, a zatem jest to urządzenie dla osób, które albo kupują cyfrowe gry, albo korzystają z abonamentu Xbox Game Pass. Choć Microsoft tego nie potwierdził w komunikacie prasowym, wcześniejsze doniesienia wskazywały, że omawiany wariant konsoli otrzyma także nowszy standard łączności bezprzewodowej - Wi-Fi 6E zamiast Wi-Fi 5, które jest obecne w obecnej wersji Xbox Series X. Konsola trafi na rynek w sugerowanej cenie 499,99 euro.

Drugi wariant Xbox Series X to limitowana wersja w kolorze "Galaxy Black". Jako jedyna zachowa napęd Ultra HD Blu-ray, ale otrzyma jednocześnie pojemniejszy SSD w rozmiarze 2 TB. Cena tej wersji to 649,99 euro, a więc będzie to zdecydowanie droższe urządzenie, którego cena w Polsce może sięgnąć okolic 2700-2800 złotych. Na końcu pozostaje Xbox Series S w białej wersji kolorystycznej i z SSD o pojemności 1 TB. Względem ubiegłorocznej wersji jedyną zmianą jest tylko kolor (wcześniejszy model był czarny). Biały Xbox Series S 1 TB trafi do sprzedaży w cenie 349,99 euro. Premiera wszystkich trzech konsol odbędzie się pod koniec 2024 roku.

Źródło: Microsoft