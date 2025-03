DOOM: The Dark Ages ma być kolejną odsłoną serii. Zapowiedź na Xbox Games Showcase i debiut na PlayStation niemal pewne

Ostatnie dwie gry z cyklu DOOM to odpowiednio DOOM (2016) oraz DOOM Eternal (2020), za które odpowiada studio id Software. DOOM z 2016 roku jako reboot cyklu został bardzo ciepło przyjęty przez społeczność graczy. DOOM Eternal również miał wysokie oceny, choć nie da się ukryć, że niektórym graczom mocno doskwierały elementy platformowe, które potrafiły wybijać z rytmu. Wygląda na to, że już niedługo doczekamy się zapowiedzi kolejnej gry, co jasno sugeruje dziennikarz Tom Henderson.

Według Toma Hendersona, DOOM: The Dark Ages będzie kolejną grą z serii. Oficjalna zapowiedź na odbyć się w trakcie Xbox Games Showcase, a sam tytuł będzie w pełni multiplatformowy.

DOOM: The Dark Ages ma być grą, o której wcześniej słyszeliśmy już pod tymczasowym tytułem "DOOM: Year Zero". Za produkcję odpowiada oczywiście id Software, a sam proces produkcyjny ma trwać już około 4 lat. Nie wiadomo obecnie czy DOOM: The Dark Ages będzie w jakikolwiek sposób połączone z dwiema poprzednimi grami, jako że nadchodząca część ma być połączeniem świata DOOM ze średniowiecznymi klimatami, cokolwiek może to oznaczać.

DOOM: The Dark Ages zostanie oficjalne ogłoszone już 9 czerwca, podczas konferencji Xbox Games Showcase. Kto wie, może będzie to niespodzianka Microsoftu i id Software na drugą połowę 2024 roku. O ile termin premiery jest obecnie nieznany, tak dowiedzieliśmy się już, że nowy DOOM pozostanie tytułem multiplatformowym. Gra dostępna będzie na PC jak również konsolach Xbox oraz PlayStation (kwestia tego czy będą to konsole tylko obecnej czy również poprzedniej generacji jest obecnie także nieznana). Na szczegóły dotyczące DOOM: The Dark Ages musimy jeszcze chwilę poczekać.

Źródło: Insider Gaming (Tom Henderson)