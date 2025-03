Call of Duty Black Ops 6 już oficjalnie - pełna prezentacja gry odbędzie się w trakcie Xbox Games Showcase

Jeszcze kilka miesięcy temu sugerowano w branży, że tegoroczna odsłona Call of Duty wróci do serii Black Ops, dodając jednocześnie podtytuł Gulf War. Finalnie częściowo plotka ta została potwierdzona, bowiem wiemy już ze Call of Duty w 2024 roku faktycznie wróci do serii Black Ops. Zdecydowano się jednak na uproszenie nazwy, bowiem strzelanka na rynek trafi ostatecznie jako Call of Duty Black Ops 6. Co jeszcze wiadomo o projekcie, nad którym czuwa studio Treyarch?

Tegoroczna odsłona Call of Duty to oficjalnie Call of Duty Black Ops 6. Pierwsza prezentacja gry odbędzie się w ramach Xbox Games Showcase.

W świecie gier pewne są tylko dwie rzeczy - premiera kolejnej gry piłkarskiej od Electronic Arts oraz nowa część Call of Duty od Activision. Na razie potwierdzono zbliżający się debiut tej drugiej produkcji. W tym roku otrzymamy Call of Duty Black Ops 6 (poprzednia część, choć bez piątki w tytule to Black Ops - Cold War). Nad grą pieczę sprawuje Treyarch i jednocześnie jest to pierwsza część cyklu, gdzie proces produkcyjny został wydłużony do 4 lat. Nieoficjalnie mówi się, że Call of Duty Modern Warfare III z 2023 roku było w produkcji realnie przez około 1,5 roku, więc jesteśmy bardzo ciekawi, czy 4-letni okres tworzenia faktycznie wpłynie na jakość gry.

Dotychczasowe materiały i ukryte wiadomości od Treyarch sugerują, iż w tegorocznej odsłonie Black Ops 6 powróci Russell Adler, współpracujący w Black Ops - Cold War z Hudsonem, Woodsem oraz Masonem. Fabuła nadchodzącej części wciąż jest owiana tajemnicą, aczkolwiek na ujawnienie konkretnych informacji nie będziemy musieli długo czekać. Oficjalna zapowiedź odbędzie się 9 czerwca, w trakcie Xbox Games Showcase. Z kolei po zakończeniu głównej konferencji, odbędzie się Call of Duty Black Ops 6 Direct, gdzie otrzymamy kolejne szczegóły dotyczące gry. Data premiery nie została jeszcze ujawniona, choć mówi się w kuluarach o ostatnim tygodniu października 2024.

Don’t miss the Xbox Games Showcase followed by Call of Duty: Black Ops 6 Direct on Sunday, June 9 at 10am PT: https://t.co/D04JQfqrFD | #XboxShowcase #BlackOps6 https://t.co/Y8S9tQxpu7 pic.twitter.com/CcKRdEF4JJ — Xbox (@Xbox) May 23, 2024

Źródło: Activision, Microsoft