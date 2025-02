Call of Duty 4: Modern Warfare - modyfikacja, która dodaje do gry obsługę Path Tracingu. Klasyczna odsłona wraca do żywych

Jedna z najlepiej ocenianych odsłon z serii strzelanek od studia Infinity Ward, a dokładniej Call of Duty 4: Modern Warfare, doczekała się właśnie implementacji techniki Path Tracingu. Oczywiście mamy do czynienia z nieoficjalną modyfikacją, która do tego celu wykorzystuje oprogramowanie NVIDIA RTX Remix. Klasyczna edycja prezentuje się teraz dużo lepiej, choć sama integracja Path Tracingu nie jest jeszcze całkowicie idealna, wszak edytor do RTX Remix będzie dopiero wydany.

Na ten moment moderzy mogą skorzystać ze środowiska uruchomieniowego NVIDIA RTX Remix Runtime, natomiast sam edytor o nazwie NVIDIA RTX Remix Creator Kit czeka na swoją premierę. Bez niego uzyskiwane efekty potrafią być zadowalające, natomiast z pewnością nie są idealne. Oprócz Tomb Raidera oraz Grand Theft Auto: San Andreas do gier z obsługą Path Tracingu dołącza Call of Duty 4: Modern Warfare. Modyfikacje, które zostały użyte, aby skorzystać z omawianego rozwiązania, są dostępne w serwisie GitHub pod tym adresem, a także tutaj (w tym wypadku mamy do czynienia ze zmodyfikowanym klientem dla trybu single player).

Dla przypomnienia tytułowa odsłona Call of Duty zadebiutowała w 2007 roku i do dziś cieszy się bardzo dobrymi opiniami (93% pozytywnych recenzji na Steam, 8,5/10 - średnia ocen użytkowników z serwisu Metacritic), a przez wielu uważana jest nawet za najlepszą edycję z całej serii. Całościowo gra prezentuje się teraz dużo lepiej, o czym możemy się przekonać, kiedy spojrzymy na załączone zrzuty ekranu z rozgrywki, a także oglądając poniższe materiały wideo. Już 22 stycznia 2024 roku wspomniany wcześniej edytor NVIDIA RTX Remix Creator Kit zostanie udostępniony za darmo w wersji beta, więc każdy będzie mógł się z nim bliżej zapoznać i zmodyfikować gry oparte na API DirectX 8 i 9.

