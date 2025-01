Half-Life 2 RTX - NVIDIA podzieliła się nowym materiałem. Tak wygląda Path Tracing wprowadzony do klasycznej gry

Valve przypuściło ostatnimi czasy całkiem niezłą ofensywę, jeżeli chodzi o wprowadzanie najnowszych technologii do najbardziej uznanych klasyków. Portal, jedna z najwyżej ocenianych gier w historii Steama i niezwykle oryginalna pozycja, może zostać już sprawdzona w wersji z Ray Tracingiem (daleka od ideału optymalizacja to już inna kwestia). Obecnie czekamy na być może jeszcze bardziej efektowny powrót wielkiego klasyka sprzed niemal dwóch dekad.

W trakcie CES 2024 zaprezentowano nowe, efektowne materiały związane z powstającym projektem Half-Life 2 RTX.

W trakcie obchodów CES 2024 NVIDIA zdążyła pokazać także parę fragmentów przygotowanej odnowionej wersji drugiej odsłony Half-Life. Fani mogą zacierać ręce, bowiem kultowa gra zostanie wzbogacona o wiele współczesnych technologii. Zalicza się do nich także Path Tracing, co ma w jeszcze większym stopniu podkręcić szatę graficzną. Nowe materiały nie należą może do najdłuższych, ale dają całkiem niezłe porównanie, jak wyglądają poszczególne momenty, gdy technika jest uruchomiona, a jak wszystko działa bez niej.

Nad projektem w ramach platformy RTX Remix pracuje mocna ekipa moderów pod nazwą Orbifold Studios. Do usprawnień Half-Life 2 należeć będzie wspomniany wcześniej Path Tracing, a także chociażby DLSS 3, aby w parze z wrażeniami szła także odpowiednia wydajność. Remaster będzie również bazował na zestawie nowych assetów - zbliżonych do oryginału tak mocno, jak to tylko możliwe, ale jednocześnie pozwalających na jak najlepszą kompatybilność ze współczesną technologią. Niestety wciąż nie poznaliśmy jeszcze nawet orientacyjnej daty premiery, toteż w tej kwestii nadal musimy być cierpliwi.

Źródło: DSOGaming