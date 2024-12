S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl z nowym zwiastun wprost z Xbox Games Showcase. Premiera gry już we wrześniu

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl to obecnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Produkcja studia GSC Game World początkowo miała zadebiutować jeszcze w 2022 roku, jednak premiera kilkukrotnie była przekładana, a prace zostały dodatkowo spowolnione przez agresję Rosji na Ukrainę. Mimo przeciwności losu, twórcy są obecnie zdeterminowani, przy wprowadzić S.T.A.L.K.E.R. 2 na rynek jeszcze w tym roku. Wrześniowa data premiery wydaje się być pewna, jako że studio ponownie ją potwierdza w najnowszym zwiastunie.

Studio GSC Game World opublikowało nowy trailer gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl o nazwie "The Time of Opportunities". Premiera zaplanowana jest na 5 września 2024 roku na PC oraz konsolach Xbox Series.

Jak sama nazwa zwiastuna wskazuje, omawia on możliwości jakie otrzymamy grając jako tytułowy Stalker w odnowionej Zonie. Niespełna trzyminutowy materiał oferuje nam różne fragmenty rozgrywki, w których możemy zobaczyć eksplorację, walkę, interakcję z anomaliami czy zwiedzanie bazy, w której mamy dostęp do różnych sprzedawców (tak, w materiale pojawia się nawet czarnoskóry sprzedawca, spodziewamy się że nie wszyscy będą zadowoleni z tego). Zona będzie charakteryzować się różnorodnymi lokacjami, wieloma interakcjami z NPC-ami oraz (tu mamy nadzieję) ciekawą oprawą fabularną. Zwiastun potwierdza, że twórcom z GSC Game World udało się utrzymać charakterystyczny klimat tego rejonu, co z pewnością będzie olbrzymim atutem w zachowaniu wysokiego poziomu immersji.

Wizualnie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl prezentuje się bardzo ładnie, aczkolwiek ponownie da się zaobserwować downgrade względem pierwotnych materiałów. Na finalny efekt prac developerów z GSC Game World nie będziemy już musieli czekać zbyt wiele czasu. Wszystko wskazuje na to, że gra faktycznie zadebiutuje dokładnie 5 września 2024, bo właśnie taka data premiery po raz kolejny pojawiła się w oficjalnym zwiastunie gry. Tego dnia zagramy na PC oraz konsolach Xbox Series, także za pośrednictwem abonamentu Game Pass.

Źródło: GSC Game World