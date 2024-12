DOOM: The Dark Ages oficjalnie zaprezentowany. Gra w klimatach średniowiecza zadebiutuje w 2025 roku

Kilka pierwszych informacji na temat gry DOOM: The Dark Ages pojawiło się już kilka tygodni temu. Tom Henderson informował bowiem nie tylko, że nadchodzi nowa gra z serii, ale również że tym razem trafimy bardziej do klimatów średniowiecznych. Na potwierdzenie rewelacji nie musieliśmy długo czekać, bowiem DOOM: The Dark Ages pojawiła się jako jedna z pierwszych gier podczas konferencji Xbox Games Showcase. Bethesda opublikowała pierwszy zwiastun produkcji, zawierający w sobie fragmenty gameplayu.

DOOM: The Dark Ages oficjalnie zmierza na PC, Xbox Series oraz PlayStation 5. Premiera zaplanowana została na 2025 rok i gra oczywiście zawita w tym czasie także do abonamentu Game Pass.

DOOM: The Dark Ages rozszerza uniwersum, bowiem tym razem w skórze DOOM Slayera będziemy przemierzać mroczne krainy w stylu Dark Fantasy. Produkcja określana jest jako prequel gier z 2016 roku (DOOM) oraz 2020 roku (DOOM Eternal) i ma przedstawić m.in. źródło gniewu głównego protagonisty. Bethesda oraz id Software określają nową grę jako klasyczną strzelankę, w której jako samotny żołnierz musimy stawić czoła hordom piekielnych demonów - mowa zarówno o przeciwnikach powracających z wcześniejszych gier jak również kompletnie nowych maszkarach.

Nasz arsenał zostanie poszerzony tym razem o m.in. piłotarczę. Możemy nią nie tylko uchronić się przed atakami, ale również rzucać w przeciwników. Oprócz tego, DOOM Slayer otrzyma również wsparcie w postaci olbrzymiego mecha - Atlana - o rozmiarach drapacza chmur i który niejednokrotnie pomoże nam w najcięższych walkach, gdzie będziemy zmuszeni walczyć z bestiami wielokrotnie nas przewyższającymi swoimi rozmiarami. DOOM: The Dark Ages ma charakteryzować się bardzo dużą dynamiką rozgrywki, stawiając akcenty przede wszystkim na szybkie i krwawe starcia z demonami. Tym samym nowa gra nieco odejdzie od założeń z DOOM Eternal, a postaci na klasyczny gameplay, który ma być inspirowany przede wszystkim kultową produkcją z 1993 roku (a przynajmniej tak to zapowiadają Bethesda oraz id Software). DOOM: The Dark Ages zadebiutuje na rynku w 2025 roku i będzie dostępny na PC, Xbox Series, PlayStation 5 oraz za pośrednictwem Game Pass od dnia premiery.

