Call of Duty Black Ops 6 trafi także na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One. Nowej jakości raczej tu nie znajdziemy

Kilka dni temu Activision oraz Microsoft oficjalnie potwierdzili, że kolejną grą z cyklu Call of Duty będzie Black Ops 6. Poznaliśmy oficjalne logo produkcji, natomiast pełna zapowiedź gry odbędzie się 9 czerwca, w trakcie konferencji Xbox Games Showcase. Wprawdzie w momencie prezentacji tytułu i loga nie zdradzono informacji na temat platform docelowych, jednak konkretne informacje w tym temacie zdążyły się już pojawić w Internecie. Jeśli ktoś liczył, że Treyarch porzuci stare konsole, może porzucić wszelką nadzieję.

Call of Duty Black Ops 6 trafi także na starą generację konsol: PlayStation 4 oraz Xbox One. Premiera gry ma się odbyć 25 października 2024.

Call of Duty Black Ops 6 trafi nie tylko na PC, Xbox Series oraz PlayStation 5, ale również Xbox One i PlayStation 4. Na portalu X pojawiły się zrzuty ekranu, pochodzące z systemu sklepu Gamestop w USA. Wskazują one na rychłe rozpoczęcie przyjmowania zamówień przedpremierowych. Podstawowa cena gry została wyceniona na 69,99 dolarów, więc podobnie jak ostatnie gry spod serii Call of Duty. Na dokumencie widnieją informacje o wersjach Xbox Series X, PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

Z kolei źródła, na które powołuje się portal Insider Gaming, potwierdzają autentyczność materiałów od Gamestop i dodatkowo wyjaśniają, że wersja oznaczona jako Xbox Series X w rzeczywistości jest wydaniem międzygeneracyjnym, działającym także na Xbox One. Podobne rozwiązanie widać w ostatnich częściach Call of Duty. Gra ma powstawać na tym samym silniku graficznym, więc niechęć do odcięcia się od starej generacji jest zbyt duża. Tym bardziej, że baza graczy, zwłaszcza na PlayStation 4, nadal jest olbrzymia i z pewnością Activision liczy na wysoką sprzedaż na tej platformie. Szkoda, że ponownie nie będzie można liczyć na nową jakość...

NEW: GameStop has listings for Call of Duty: Black Ops 6 preorders, and it mentions a PS4 version



Looks like BO6 will be on last-gen still



Source: Reddit | u/Oufp4 pic.twitter.com/v5DtNcp3lV — CharlieIntel (@charlieINTEL) May 24, 2024

Źródło: X @charlieINTEL, Insider Gaming