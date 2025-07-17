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EA Sports FC 26 - pierwsza zapowiedź, ceny i wymagania sprzętowe. Twórcy obiecują poprawki względem poprzednika

Szymon Góraj | 17-07-2025 21:00 |

EA Sports FC 26 - pierwsza zapowiedź, ceny i wymagania sprzętowe. Twórcy obiecują poprawki względem poprzednikaOd jakiegoś już czasu Electronic Arts wypuszcza swojego najpopularniejszego sportowego tasiemca z nieco innym tytułem - a to przez wzgląd na rozbrat z FIFA po wieloletniej współpracy. Oczywiście wraz z tym przyszły deklaracje, że twórcy popracują teraz nad zmianą formuły, rozgrywka zostanie urozmaicona i wejdzie na inny poziom i tak dalej. Jak było, niech już każdy sam oceni. W każdym razie zbliża się EA Sports FC 26 - a razem z nim nowe obietnice.

EA Sports FC 26 pojawi się na rynku 26 września (19 września dla posiadaczy znacznie droższej edycji Ultimate). Na razie dostaliśmy zwiastun i pierwsze szczegóły, w tym ceny i wymagania sprzętowe.

EA Sports FC 26 - pierwsza zapowiedź, ceny i wymagania sprzętowe. Twórcy obiecują poprawki względem poprzednika [1]

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Mamy taką porę, że na ogół Electronic Arts zaczyna partiami prezentować treści związane z nową piłkarską odsłoną. EA Sports FC 26 pojawi się jesienią na pecetach i konsolach Sony oraz Microsoftu zarówno poprzedniej, jak i aktualnej generacji, a także obu wersjach Nintendo Switch. Standardowa edycja na komputerach osobistych (Steam i Epic Games Store) kosztować będzie 299 zł, Deluxe zaś 429,90 zł. Co się tyczy konsol, na PlayStation rzeczone edycje kosztowały będą kolejno 339 zł i 469 zł, Xbox 339,90 zł i 469,90 zł, a Nintendo - 59,99/69,99 dolara (Switch 1/2) Standard, z kolei Deluxe 79,99/89,99 dolara. Znamy też wymagania sprzętowe na PC, które podajemy w poniższej tabeli. Warto również nadmienić, iż komputerowe wydanie EA Sports FC 26 będzie korzystać z systemu antypirackiego Denuvo.

  Minimalne Zalecane
Procesor  Intel Core i5 6600K
AMD Ryzen 5 1600		 Intel Core i7 6700
AMD Ryzen 7 2700X
Karta graficzna  NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
AMD Radeon RX 570		 NVIDIA GeForce GTX 1660
AMD Radeon RX 5600 XT
Pamięć RAM 8 GB RAM 12 GB RAM
Nośnik pamięci 100 GB 100 GB
System operacyjny Windows 10 64-bit
Windows 11 64-bit		 Windows 10 64-bit
Windows 11 64-bit
Biblioteki DirectX 12 DirectX 12

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Jak zatem widać, żadnych większych zaskoczeń nie ma w tym względzie i większość konfiguracji z ostatnich lat powinno sobie z tytułem poradzić. Jeśli chodzi o samą grę, deweloperzy, a jakże, starają się jak najmocniej podkreślić, że mamy do czynienia ze sporą rewolucją. Mówi się m.in. o zwiększeniu realizmu, jeśli chodzi o rozgrywkę w trybie kariery, nowych wydarzeniach i turniejach, karierze menedżera z dodatkowymi niuansami i rzecz jasna bogatej bazie sportowców zarówno z dawnych lat, jak i aktualnie grających. EA Sports FC 26 promowane jest przez Zlatana, a także, z aktualnego pokolenia gwiazd, Jude'a Bellinghama i Jamala Musialę. Poniżej możecie jeszcze rzucić okiem na pierwszą zapowiedź:

EA Sports FC 26 - pierwsza zapowiedź, ceny i wymagania sprzętowe. Twórcy obiecują poprawki względem poprzednika [2]

EA Sports FC 26 - pierwsza zapowiedź, ceny i wymagania sprzętowe. Twórcy obiecują poprawki względem poprzednika [3]

EA Sports FC 26 - pierwsza zapowiedź, ceny i wymagania sprzętowe. Twórcy obiecują poprawki względem poprzednika [4]

EA Sports FC 26 - pierwsza zapowiedź, ceny i wymagania sprzętowe. Twórcy obiecują poprawki względem poprzednika [5]

EA Sports FC 26 - pierwsza zapowiedź, ceny i wymagania sprzętowe. Twórcy obiecują poprawki względem poprzednika [6]

EA Sports FC 26 - pierwsza zapowiedź, ceny i wymagania sprzętowe. Twórcy obiecują poprawki względem poprzednika [7]

Źródło: Electronic Arts, WCCFTech
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