Cyberpunk 2077 z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi dla komputerów Apple Mac. Gra ruszy nawet na MacBooku Air z M1

Cyberpunk 2077 w tym tygodniu zadebiutuje na kolejnej platformie. CD Projekt RED oficjalnie potwierdził, iż ich najnowsze dzieło w wersji Ultimate Edition trafi 17 lipca (a więc już jutro) na komputery Mac. Tymczasem dzisiaj producent ogłosił wymagania sprzętowe oraz udzielił nieco konkretniejszych informacji na temat tego, w jakich ustawieniach graficznych gra będzie docelowo działać oraz czy nowe procesory Apple będą w ogóle wspierać Ray Tracing w grze studia.

CD Projekt RED opublikował wymagania sprzętowe gry Cyberpunk 2077 Ultimate Edition w wersji na komputery Apple Mac. Ray Tracing będzie również wspierany, jednak konieczne będzie posiadanie urządzenia, wyposażonego przynajmniej w układ Apple M3.

CD Projekt RED opublikował wymagania sprzętowe dla gry Cyberpunk 2077 działającej na komputerach Mac. Ustawienia podzielono na cztery główne kategorie: Minimum, Recommended, High Fidelity oraz Very High Fidelity. Warto nadmienić, że przy wszystkich wymaganiach widnieje nazwa docelowego trybu graficznego opisanego jako "For this Mac". Dla każdej z czterech głównych kategorii oznaczenie to opisuje inne ustawienia graficzne, które są dynamicznie dostosowywane do tego, z jakiej konfiguracji korzystamy. "For this Mac" utrzymuje balans pomiędzy jakością wizualną, rozdzielczością oraz płynnością animacji. W minimalnych wymaganiach, do uruchomienia gry potrzebny jest Mac z procesorem Apple M1 oraz 16 GB RAM - wystarczą tutaj zatem nawet kilkuletnie już MacBooki Air z tym układem i wspomnianą ilością pamięci. Gra docelowo będzie działać w rozdzielczości 1440 x 900 lub 1600 x 900 z użyciem MetalFX DRS oraz przy 30 klatkach na sekundę. Z kolei przy ustawieniach Very High Fidelity rekomendowane jest posiadanie urządzeń z Apple M3 Ultra lub M4 Max i przynajmniej 36 GB RAM-u. Gra otrzyma tutaj wyższe ustawienia graficzne (nadal bez Ray Tracingu) w rozdzielczości 2294 x 1432 oraz 2560 x 1440 przy 60 klatkach na sekundę.

Wersja "Mac" Minimum Recommended High Fidelity Very High Fidelity Tryb graficzny "For this Mac" "For this Mac" "For this Mac" "For this Mac" Procesor Apple M1 Apple M3 Pro Apple M2 Ultra

Apple M3 Max Apple M3 Ultra

Apple M4 Max Pamięć RAM 16 GB 18 GB 36 GB 36 GB Rozdzielczość (z użyciem MetalFX DRS) 1440 x 900

1600 x 900 1800 x 1125

1920 x 1080 2294 x 1432

2560 x 1440 2294 x 1432

2560 x 1440 Docelowa liczba FPS 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Miejsce na dysku (GOG, Epic, Steam) 92 GB 92 GB 92 GB 92 GB Miejsce na dysku (AppStore) 159 GB 159 GB 159 GB 159 GB System macOS 15.5 lub nowszy

Wersja "Mac" + Ray Tracing Minimum Recommended Tryb graficzny "For this Mac" + Ray Tracing "For this Mac" + Ray Tracing Procesor Apple M3 Pro Apple M3 Max Pamięć RAM 18 GB 36 GB Jakość Ray Tracingu Medium Medium Rozdzielczość (z użyciem MetalFX DRS) 1800 x 1125

1920 x 1080 1800 x 1125

1920 x 1080 Docelowa liczba FPS 30 FPS 60 FPS Miejsce na dysku (GOG, Epic, Steam) 92 GB 92 GB Miejsce na dysku (AppStore) 159 GB 159 GB System macOS 15.5 lub nowszy

Cyberpunk 2077 na Mac będzie również wspierał Ray Tracing. Do działania śledzenia promieni będzie jednak konieczne posiadanie urządzenia z przynajmniej Apple M3 (choć samo studio do minimalnych wymagań rekomenduje raczej M3 Pro z 18 GB RAM). Ray Tracing domyślnie jest wyłączony i nie jest częścią odgórnych ustawień "For this Mac", zatem użytkownik musi sam aktywować RT w ustawieniach gry. Twórcy zalecają posiadanie Apple M3 Pro do uzyskania płynności 30 klatek na sekundę lub M3 Max z 36 GB RAM do 60 klatek. W obu przypadkach śledzenie promieni powinno być ustawione na poziomie średnim. Jak widać zatem, wymagania sprzętowe są całkiem spore i by uzyskać wyższy poziom graficzny (zwłaszcza z RT), konieczne jest wyposażenie się w droższe konfiguracje komputerów Mac.

Źródło: CD Projekt RED