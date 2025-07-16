Cyberpunk 2077 z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi dla komputerów Apple Mac. Gra ruszy nawet na MacBooku Air z M1
Cyberpunk 2077 w tym tygodniu zadebiutuje na kolejnej platformie. CD Projekt RED oficjalnie potwierdził, iż ich najnowsze dzieło w wersji Ultimate Edition trafi 17 lipca (a więc już jutro) na komputery Mac. Tymczasem dzisiaj producent ogłosił wymagania sprzętowe oraz udzielił nieco konkretniejszych informacji na temat tego, w jakich ustawieniach graficznych gra będzie docelowo działać oraz czy nowe procesory Apple będą w ogóle wspierać Ray Tracing w grze studia.
CD Projekt RED opublikował wymagania sprzętowe gry Cyberpunk 2077 Ultimate Edition w wersji na komputery Apple Mac. Ray Tracing będzie również wspierany, jednak konieczne będzie posiadanie urządzenia, wyposażonego przynajmniej w układ Apple M3.
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CD Projekt RED opublikował wymagania sprzętowe dla gry Cyberpunk 2077 działającej na komputerach Mac. Ustawienia podzielono na cztery główne kategorie: Minimum, Recommended, High Fidelity oraz Very High Fidelity. Warto nadmienić, że przy wszystkich wymaganiach widnieje nazwa docelowego trybu graficznego opisanego jako "For this Mac". Dla każdej z czterech głównych kategorii oznaczenie to opisuje inne ustawienia graficzne, które są dynamicznie dostosowywane do tego, z jakiej konfiguracji korzystamy. "For this Mac" utrzymuje balans pomiędzy jakością wizualną, rozdzielczością oraz płynnością animacji. W minimalnych wymaganiach, do uruchomienia gry potrzebny jest Mac z procesorem Apple M1 oraz 16 GB RAM - wystarczą tutaj zatem nawet kilkuletnie już MacBooki Air z tym układem i wspomnianą ilością pamięci. Gra docelowo będzie działać w rozdzielczości 1440 x 900 lub 1600 x 900 z użyciem MetalFX DRS oraz przy 30 klatkach na sekundę. Z kolei przy ustawieniach Very High Fidelity rekomendowane jest posiadanie urządzeń z Apple M3 Ultra lub M4 Max i przynajmniej 36 GB RAM-u. Gra otrzyma tutaj wyższe ustawienia graficzne (nadal bez Ray Tracingu) w rozdzielczości 2294 x 1432 oraz 2560 x 1440 przy 60 klatkach na sekundę.
|Wersja "Mac"
|Minimum
|Recommended
|High Fidelity
|Very High Fidelity
|Tryb graficzny
|"For this Mac"
|"For this Mac"
|"For this Mac"
|"For this Mac"
|Procesor
|Apple M1
|Apple M3 Pro
|Apple M2 Ultra
Apple M3 Max
|Apple M3 Ultra
Apple M4 Max
|Pamięć RAM
|16 GB
|18 GB
|36 GB
|36 GB
|Rozdzielczość (z użyciem MetalFX DRS)
|1440 x 900
1600 x 900
|1800 x 1125
1920 x 1080
|2294 x 1432
2560 x 1440
|2294 x 1432
2560 x 1440
|Docelowa liczba FPS
|30 FPS
|60 FPS
|60 FPS
|60 FPS
|Miejsce na dysku (GOG, Epic, Steam)
|92 GB
|92 GB
|92 GB
|92 GB
|Miejsce na dysku (AppStore)
|159 GB
|159 GB
|159 GB
|159 GB
|System
|macOS 15.5 lub nowszy
|Wersja "Mac" + Ray Tracing
|Minimum
|Recommended
|Tryb graficzny
|"For this Mac" + Ray Tracing
|"For this Mac" + Ray Tracing
|Procesor
|Apple M3 Pro
|Apple M3 Max
|Pamięć RAM
|18 GB
|36 GB
|Jakość Ray Tracingu
|Medium
|Medium
|Rozdzielczość (z użyciem MetalFX DRS)
|1800 x 1125
1920 x 1080
|1800 x 1125
1920 x 1080
|Docelowa liczba FPS
|30 FPS
|60 FPS
|Miejsce na dysku (GOG, Epic, Steam)
|92 GB
|92 GB
|Miejsce na dysku (AppStore)
|159 GB
|159 GB
|System
|macOS 15.5 lub nowszy
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Cyberpunk 2077 na Mac będzie również wspierał Ray Tracing. Do działania śledzenia promieni będzie jednak konieczne posiadanie urządzenia z przynajmniej Apple M3 (choć samo studio do minimalnych wymagań rekomenduje raczej M3 Pro z 18 GB RAM). Ray Tracing domyślnie jest wyłączony i nie jest częścią odgórnych ustawień "For this Mac", zatem użytkownik musi sam aktywować RT w ustawieniach gry. Twórcy zalecają posiadanie Apple M3 Pro do uzyskania płynności 30 klatek na sekundę lub M3 Max z 36 GB RAM do 60 klatek. W obu przypadkach śledzenie promieni powinno być ustawione na poziomie średnim. Jak widać zatem, wymagania sprzętowe są całkiem spore i by uzyskać wyższy poziom graficzny (zwłaszcza z RT), konieczne jest wyposażenie się w droższe konfiguracje komputerów Mac.