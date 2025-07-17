Valve aktualizuje politykę treści dla dorosłych w dokumentacji Steamworks. Ograniczenia wymogli operatorzy płatności

Steam w ostatnich dniach zaktualizował dokumentację dla twórców gier, co wywołało wiele komentarzy i spekulacji w branży. Zmiana dotyczy zasad publikowania treści, ale jej skutki mogą sięgać znacznie dalej niż tylko jednego segmentu gier. W centrum uwagi znalazła się rola operatorów płatności i ich wpływ na dostępność konkretnych produkcji. Warto przyjrzeć się, co dokładnie się zmieniło i jakie mogą być konsekwencje dla twórców oraz graczy.

Firmy płatnicze kategorycznie nie chcą, aby ich nazwy były kojarzone z tego typu treściami szkodzącymi reputacji, nie wspominając o zwiększonym ryzyku zwrotów płatności i oszustw związanych z pornografią internetową.

Platforma Steam wprowadziła istotne zmiany w zasadach publikacji gier, dodając do dokumentacji Steamworks nową klauzulę o numerze 15. Aktualizacja zakazuje publikacji treści, które mogą naruszać standardy firm przetwarzających płatności, sieci kart płatniczych, banków, a także dostawców usług internetowych. Szczególnie dotyczy to określonych rodzajów treści przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. Zmiana polityki Valve nie jest przypadkowa, gdyż instytucje finansowe nie chcąc być identyfikowane z takimi treściami naciskają na platformy cyfrowe, aby te zmieniły swoją politykę. Firma Mastercard już w 2021 roku ustanowiła surowe wymogi dla witryn z treściami dla dorosłych, wymagając weryfikacji tożsamości wykonawców i moderacji treści. Podobne działania podjęły inne platformy jak OnlyFans czy Patreon, które pod presją operatorów płatności ograniczyły dostępność niektórych kategorii treści. Steam już dawno wprowadził tagi oznaczające treści zawierające przemoc czy nagość, co było pierwszym krokiem w kierunku lepszej kategoryzacji treści.

Analiza danych SteamDB wykazała, że z platformy usunięto w ciągu ostatnich 24 godzin od wprowadzenia nowych zasad dziesiątki gier. Większość z tych tytułów to symulatory o tematyce seksualnej zawierające kontrowersyjne elementy. Wśród usuniętych gier znalazły się tytuły z serii Interactive Sex, a także Sex Adventures, które odnosiły się do tematyki kazirodztwa. Niektóre gry z tej samej serii pozostały jednak dostępne, co sugeruje niekonsekwentne stosowanie nowych zasad, albo że proces weryfikacji jeszcze trwa. Wprowadzone ograniczenia rodzą wątpliwości wśród deweloperów i użytkowników platformy, gdyż niejasne sformułowania w nowych zasadach mogą prowadzić do arbitralnych decyzji dotyczących usuwania treści. Tego typu regulacje mogą dotknąć nie tylko gry o tematyce seksualnej, ale również produkcje poruszające kontrowersyjne zagadnienia społeczne. Historia pokazuje, że firmy płatnicze często interpretują pojęcie "treści dla dorosłych" bardzo szeroko, co może mieć wpływ na różnorodność treści dostępnych w cyfrowych sklepach.

Źródło: Steam Partner Documentation, SteamDB GitHub i Bluesky