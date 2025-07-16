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Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition - turbulencje na premierę. Wskazywane liczne techniczne problemy

Szymon Góraj | 16-07-2025 17:30 |

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition - turbulencje na premierę. Wskazywane liczne techniczne problemyJakkolwiek pierwsza odsłona Neverwinter Nights ma swoją poprawioną edycję od ponad siedmiu lat, dotąd nadal czekaliśmy na moment, gdy zrobią to samo z kontynuacją. Bo trzeba przyznać, że "dwójka" również ma swoje lata i na współczesnym sprzęcie potrafi chodzić już różnie. Niejeden fan ucieszył się zatem z zapowiedzi Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition. Niestety, ale wygląda na to, że na właściwą jakość tej wersji będzie trzeba zaczekać.

Premiera Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition naznaczona jest między innymi wieloma technicznymi problemami i niedoróbkami, brakuje również istotnych usprawnień.

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition - turbulencje na premierę. Wskazywane liczne techniczne problemy [1]

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition - kultowa gra powróci w odrestaurowanej formie

Jakkolwiek w lipcu nie brakuje większych premier, niejeden fan klasyków RPG właśnie ten tytuł uważał za priorytetowy. Wygląda jednak na to, że osoby, które wolały odczekać z zakupem Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, by zobaczyć jak będzie się prezentować znów pokazali, że to po prostu roztropne podejście. Gra Obsidian Entertainment z 2006 roku, teraz odnowiona przez Aspyr Media, okazała się rozczarowująca - co wyraźnie widać, jeżeli spojrzymy na opinie zarówno na Steamie, jak i platformie GOG.

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Jakkolwiek w pewnych miejscach wymienia się konkretne zalety Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition - jak poprawione UI, pracę kamery, kompatybilność ze Steam Deckiem oraz Steam Workshop, czy opcje zapisu gry - to wszystko tonie w morzu rozpisywanych problemów. I niestety nie chodzi jedynie o bugi tudzież częste crashe. Co najgorsze, narzekania związane są z deficytem wielu ważnych funkcji, czy poprawek - a to już będzie znacznie trudniej uzupełnić. Wytyka się na przykład brak tak podstawowych aspektów, jak usprawnienie sztucznej inteligencji, czas ładowania kolejnych obszarów, wyeliminowanie błędów w tłumaczeniu, a szata graficzna praktycznie nie jest zmieniona (to ostatnie akurat można było odgadnąć nawet i po trailerach). Zapowiada się więc, że Aspyr Media chciało chyba przypomnieć o katastrofalnej premierze odświeżonego Battlefronta II. Tak jak w przypadku wspomnianej gry, należy zatem co najmniej zaczekać, aż twórcy wykonają swoją robotę jak należy.

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition - turbulencje na premierę. Wskazywane liczne techniczne problemy [2]

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition - turbulencje na premierę. Wskazywane liczne techniczne problemy [3]

Źródło: Steam, GOG
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