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Cyberpunk 2077 - twórcy przedstawiają nowości w ramach aktualizacji 2.3. Kolejne pojazdy i questy, autopilot i inne

Szymon Góraj | 16-07-2025 18:30 |

Cyberpunk 2077 - twórcy przedstawiają nowości w ramach aktualizacji 2.3. Kolejne pojazdy i questy, autopilot i inneJakiś czas temu mogło się wydawać, że temat gry CD Projekt RED jest już zamknięty. Weszła przede wszystkim aktualizacja poprawiająca kluczowe elementy rozgrywki i bardzo dobry dodatek w postaci Phantom Liberty, dalej mieliśmy już jedynie dostawać jakieś drobne, zwyczajowe poprawki związane ze stabilnością. Tymczasem deweloperzy dopracowują tytuł dalej, pojawiła się wersja na Nintendo Switch 2, a teraz Cyberpunk 2077 otrzyma jeszcze jeden update.

Na najnowszym REDstreams zaprezentowano zaplanowaną na jutro aktualizację do Cyberpunk 2077, zawierającą między innymi nowe samochody, warianty ich personalizacji, questy, czy opcję taksówki.

Cyberpunk 2077 - twórcy przedstawiają nowości w ramach aktualizacji 2.3. Kolejne pojazdy i questy, autopilot i inne [1]

AMD FSR 4, FSR 3.1 z Frame Generation oraz Intel XeSS 2 z Frame Generation w końcu zmierzają do Cyberpunk 2077

Niespełna dwa lata temu polscy deweloperzy wreszcie wprowadzili kluczowe zmiany dodające do Cyberpunk 2077 elementy, które powinny tak naprawdę pojawić się na premierze - i odnieśli spory sukces. Od tamtego czasu i tak jeszcze zdążyli co nieco rozwinąć. Nie są to może jakieś milowe kroki, ale mimo wszystko usprawniają wiele aspektów i dodają pewne mniej bądź bardziej pożądane przez graczy funkcje. Pod koniec ubiegłego roku dostaliśmy przedświąteczny prezent w postaci aktualizacji 2.2, teraz zaś pora na 2.3, również oferującej kilka konkretów.

Cyberpunk 2077 z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi dla komputerów Apple Mac. Gra ruszy nawet na MacBooku Air z M1

Osoby kolekcjonujące pojazdy będą mogły sprawdzić trzy nowe samochody i jeden motocykl. Co ważne, odblokujemy je, jeżeli przejdziemy konkretne misje. Z kolei funkcje personalizacji wozów zostały jeszcze bardziej rozszerzone (tak samo zresztą jak ogólny tryb fotograficzny). Ponadto można się odprężyć i podziwiać widoki dzięki funkcji automatycznej jazdy - albo po prostu zamówić Delamain Taxi, by do celu zawiozła nas dobrze już znana sztuczna inteligencja. Z innych istotnych nowości, usprawniono HDR oraz dodano obsługę Intel HDR10+ i AMD FSR 4 (o czym więcej we wpisie Damiana), a na konsolach Sony i Microsoftu aktualnej generacji pojawiło się VRR. Update wejdzie jutro na prawie wszystkie platformy, za jakiś czas ma również zawitać na Switcha 2. Nie są to zatem rewolucyjne udogodnienia, które przekonają nieprzekonanych, ale niewątpliwie poprawią funkcjonalność, czy szeroko pojęta immersję. 

Cyberpunk 2077 - twórcy przedstawiają nowości w ramach aktualizacji 2.3. Kolejne pojazdy i questy, autopilot i inne [2]

Cyberpunk 2077 - twórcy przedstawiają nowości w ramach aktualizacji 2.3. Kolejne pojazdy i questy, autopilot i inne [3]

Cyberpunk 2077 - twórcy przedstawiają nowości w ramach aktualizacji 2.3. Kolejne pojazdy i questy, autopilot i inne [4]

Źródło: Cyberpunk 2077 (Youtube)
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