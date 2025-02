Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED ujawniło wyniki sprzedaży gry oraz dodatku Widmo Wolności. Podano też plany na przyszłość

Burzliwy okres, w którym polskie studio CD Projekt RED musiało sobie radzić z wielkimi problemami, wydaje się być już przeszłością, a sami twórcy zdają się ponownie płynąć na aktualnej fali popularności. Najnowszy dodatek do gry Cyberpunk 2077 pt. Widmo Wolności sprzedał się bardzo dobrze, a studio nie zamierza na tym poprzestać. Poznaliśmy właśnie oficjalne statystyki sprzedaży gier, a także informacje mówiące o kolejnej ekranizacji Cyberpunka 2077.

Studio CD Projekt RED ma co świętować, albowiem najnowsze informacje mówią o tym, że twórcom udało się sprzedać 100 mln egzemplarzy swoich produkcji. Na dodatek na horyzoncie czai się ekranizacja gry Cyberpunk 2077.

Zaczniemy jednak od drugiej ze wspomnianych nowości. 5 października 2023 roku studio CD Projekt RED oficjalnie ogłosiło nawiązanie współpracy z wytwórnią filmową Anonymous Content. Jedne z jej osiągnięć to serial Mr. Robot oraz Detektyw, a oprócz tego wytwórnia miała swój udział przy powstawaniu filmów Zjawa i Spotlight. Cały projekt związany z ekranizacją gry Cyberpunk 2077 ma się okazać pełnoprawnym filmem live-action, czyli takim, w którym występują prawdziwi aktorzy przed kamerą - przeciwieństwo animacji, którą bądź co bądź już mamy (Cyberpunk: Edgerunners). Niewiele wiemy na temat samej fabuły, poza faktem, że będzie to zupełnie nowa opowieść w uniwersum Cyberpunka 2077. Prace są obecnie na etapie szukania scenarzysty, więc za szybko nie zobaczymy filmu na większych ekranach.

CD PROJEKT RED Partners With Anonymous Content to Develop Live-Action Project pic.twitter.com/O6MLGqBo2B — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) October 5, 2023

Statystyki studia CD Projekt RED przedstawiają się całkiem dobrze. Twórcom udało się do tej pory sprzedaż 100 mln kopii swoich gier, do których zalicza się seria Wiedźmin oraz Cyberpunk 2077. Sam dodatek Widmo Wolności rozszedł się w liczbie 3 mln sztuk i to zaledwie w ciągu pierwszego tygodnia (niemal 70% sprzedaży pochodzi z segmentu PC). Natomiast pełna wersja gry może się pochwalić wynikiem wynoszącym 25 mln. Mamy także dostęp do danych z poszczególnych rynków (w przypadku DLC): prawie 36% zakupów dokonano w Ameryce Północnej, 35% w Europie i 23% w Azji. Miejmy nadzieję, że dobra passa "RED-ów" się utrzyma i nie będą oni popełniać dawnych błędów.

Źródło: CD Projekt RED