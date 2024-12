Alan Wake II, Cyberpunk 2077: Widmo Wolności, PAYDAY 3 oraz Party Animals wylądują w NVIDIA GeForce NOW w dniu premiery

Na targach Gamescom 2023 ogłoszono, że najnowsze wysokobudżetowe tytuły od wydawców takich jak Epic Games Publishing, CD Projekt Red, czy Deep Silver dołączą do biblioteki usługi NVIDIA GeForce NOW już w dniach swoich premier. To gry o wysokich wymaganiach graficznych, które wykorzystają pełną moc usprawnionej chmury. Co więcej, w tym tygodniu usługa wzbogaci się o 25 nowych gier, w tym pierwsze tytuły dostępne w ramach Xbox Game Pass.

Miło mi poinformować, iż usługa grania w tzw. chmurze, a więc NVIDIA GeForce NOW, pozwoli strumieniować największe nadchodzące produkcje tej jesieni już w dzień ich premier. To tytuły takie jak Alan Wake 2, rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077 pt. Widmo Wolności, PAYDAY 3 oraz Party Animals. Abonament Ultimate pozwala na korzystanie z pełnego wachlarza technik firmy NVIDIA. Zagramy więc między innymi z włączonym ray tracingiem oraz technologią DLSS 3.5, a wszystko to oczywiście bez konieczności usprawniania swojego sprzętu.

Ponadto w tym tygodniu do chmury trafią też pierwsze tytuły z Xbox PC Game Pass. Subskrybenci otrzymają dostęp do 19 gier od Xbox Game Studio oraz Bethesda, w tym Deathloop oraz Grounded od 24 sierpnia. Tytuły od innych czołowych wydawców dostępne w ramach abonamentu Xbox PC Game Pass, również pojawią się w chmurze, w tym Mount & Blade II: Bannerlord oraz No Man’s Sky. A poniżej znajdziecie już wszystkie tytuły (w tym te z Xbox PC Game Pass), które trafią do NVIDIA GFN jeszcze w tym tygodniu:

WrestleQuest (od 21 sierpnia w Steam)

Jumplight Odyssey (od 21 sierpnia w Steam)

Blasphemous 2 (od 24 sierpnia w Steam)

RIDE 5 (od 24 sierpnia w Steam)

Age of Empires: Definitive Edition (Xbox)

Age of Empires III: Definitive Edition (Xbox)

Age of Empires IV (Xbox)

Crusader Kings III (Xbox)

Dead Cells (Xbox)

Deathloop (Xbox)

Doom 2016 (Steam)

Gears 5 (Xbox)

Grounded (Xbox)

Mount & Blade II: Bannerlord (Xbox)

No Man’s Sky (Xbox)

Pentiment (Xbox)

Quake (Xbox)

Shadowrun: Dragonfall - Director’s Cut (Xbox)

Stellaris (Xbox)

The Texas Chain Saw Massacre (Xbox)

Trackmania (Steam)

Valheim (Xbox)

Warhammer 40,000: Darktide (Xbox)

Wolfenstein: Youngblood (Xbox)

Wolfenstein II: The New Colossus (Xbox)

