NVIDIA GeForce NOW zostanie wzbogacona o całą gamę gier dzięki partnerstwu z Microsoftem

Aby zapewnić sobie powodzenie w przejęciu Activision Blizzard, Microsoft podejmuje coraz więcej kroków. Ostatnio mogliśmy przeczytać o nawiązaniu 10-letniej współpracy z Nintendo, dzięki której gry Xbox będą mogły być dostępne na platformach Big N. To samo stało się wczoraj, jednak tym razem pakt został zawarty z NVIDIĄ. Okres, na jaki Microsoft postanowił współpracować, jest identyczny. Już niebawem biblioteka GeForce NOW trochę się powiększy.

Microsoft ogłosił wczoraj (21.02.2023 r.) partnerstwo z NVIDIĄ. Gry pochodzące z Xboxa oraz od Activision Blizzard ujrzymy teraz w usłudze GeForce NOW.

Microsoft lekko mówiąc, jest teraz "przyparty do muru", więc nic dziwnego, że podejmuje decyzje, które mogą zaowocować przekonaniem urzędników o tym, że przejęcie Activision Blizzard nie odbije się złym echem na całym rynku. Kolejne partnerstwo z pewnością może mieć duży wpływ na przebieg sprawy. Tym bardziej że usługa NVIDIA GeForce NOW jest obecnie jedną z najpopularniejszych tego typu (na całym świecie jest już 25 milionów graczy). Ciężko będzie w obecnej sytuacji pochopnie stwierdzić, że Microsoft zostanie monopolistą na rynku gier. Jednak do czasu podjęcia decyzji została jeszcze "chwila". Co więc wiemy o samym partnerstwie? Poza tym, że gry z całej Xboksowej gamy wejdą w pakiet usługi grania w chmurze od NVIDII, będziemy mogli liczyć również, że to samo stanie się z grami od Activision Blizzard.

W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać, że umowa ta umożliwi graczom streamowanie tytułów Xbox PC z usługi GeForce NOW do komputerów z systemem macOS, Windows, Chromebooków, smartfonów i innych urządzeń. Tytuły z Activision wejdą w ten skład, jednak dopiero kiedy sprawa przejęcia zostanie zakończona. Rzecz jasna NVIDIA od tej pory całkowicie popiera Microsoft w ich działaniach i oferuje pełne wsparcie w uzyskaniu pomyślnego wyniku w procesie. Dobra wiadomość jest taka, że firmy zaczynają współpracę od razu. Gry kupione w Sklepie Windows będą mogły być przesyłane strumieniowo w usłudze GeForce NOW. Podobnie z grami Xbox PC kupionymi u innych firm, takich jak Steam lub Epic Games Store. Okres partnerstwa wyniesie 10 lat, tak jak w przypadku Nintendo. Cały proces może więc przynieść dla rynku sporo korzyści.

Źródło: Microsoft