NVIDIA GeForce NOW - do oferty grania w chmurze dołącza 12 nowych tytułów, w tym gra studia Arkane

NVIDIA GeForce NOW jest jedną z popularniejszych usług przeznaczonych do grania w chmurze, która oferuje kilka zróżnicowanych planów użytkowych oraz dostępna jest na niemalże wszystkich platformach sprzętowych. Producent systematycznie ulepsza funkcjonalność i oddaje graczom nowe możliwości. W tym tygodniu przykładowo do chmury dołącza Grounded, Deathloop oraz Pentiment. Pełną listę chmurowych premier znajdziecie poniżej.

W lutym tego roku NVIDIA zaanonsowała, że dzięki partnerstwu z Microsoftem wprowadzi do usługi GeForce NOW szereg ciekawych gier. Chwilę temu w usłudze dostępna stała się gra Gears 5, a w tym tygodniu pojawią się kolejne tytuły takie jak Grounded, Deathloop oraz Pentiment. W grze Grounded, stworzonej przez studio Obsidian Entertainment, gracze zostają skurczeni do wielkości mrówki. Ich zadaniem, w czteroosobowym trybie kooperacyjnym, będzie przetrwanie na zwykłym podwórku, które staje się teraz gigantycznym i pełnym niebezpieczeństw terenem.

Gra Pentiment to kolejne dzieło Obsidian Entertainment. Ten tytuł, który w 2022 roku znalazł się na wielu listach najlepszych gier roku, to przygodówka point'n'click, w której głównym zadaniem jest rozwiązanie sprawy głośnych morderstw, które miały miejsce w XVI-wiecznej Europie. Tutaj każda decyzja ma znaczenie i wpływa na rozgrywkę. Z kolei w pierwszoosobowej strzelance pt. Deathloop, stworzonej przez Arkane Lyon, gracze wcielają się w rolę doświadczonego zabójcy, który razem ze swoim przeciwnikiem został skazany na wieczne powtarzanie tego samego dnia. Głównym zadaniem jest złamanie pętli, wykorzystując wnioski wyciągnięte z kolejnych cykli.

A oto już pełna lista gier, które dołączą do chmury w tym tygodniu:

Blooming Business: Casino (od 23 maja w Steam)

Plane of Lana (od 23 maja w Steam)

Warhammer 40,000: Boltgun (od 23 maja w Steam)

Above Snakes (od 25 maja Steam)

Railway Empire 2 (od 25 maja w Steam)

The Lord of the Rings: Gollum (od 25 maja w Steam)

Deathloop (Steam)

Grounded (Steam)

Lawn Mowing Simulator (Steam)

Pentiment (Steam)

The Ascent (Steam)

Patch Quest (Steam)

Źródło: NVIDIA