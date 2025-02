CD Projekt RED przeprowadzi zwolnienia w wyniku wdrożenia Agile. Obejmą co dziesiątego pracownika firmy

Firma CD Projekt przez długi czas uchodziła za najlepszy dowód, że Polska potrafi stworzyć (i zarządzać) nowoczesną markę cyfrową docenianą na całym świecie - zarówno biznesowo, jak i przez społeczność konsumencką. Ten sielankowy obraz od dłuższego czasu jest jednak zaburzony przez liczne wpadki oraz kontrowersje dotyczące zarówno samych produkcji korporacji, jak i klimatu wokół nich. Co tym razem zaniepokoiło odbiorców?

CD Projekt RED przeprowadza "zmiany organizacyjne". Pod tą nazwą kryją się masowe zwolnienia dotyczące blisko 100 osób, a więc około 10% całej załogi. Restrukturyzacja została rozłożona do końca I kwartału 2024 roku i jest konsekwencją wdrożenia tzw. zwinnych metodyk zarządzania projektem - w tym przypadku metodologii Agile.

Jaki był powód zwolnień? Po przydzieleniu ról do projektów (a jest ich kilka, co można dokładniej sprawdzić w długofalowym konspekcie strategii studia) okazało się, że dla wielu osób zwyczajnie nie można odnaleźć odpowiednich zadań. Po prostu nie miałyby się czym zajmować. Firma zapewnia, że zwolnieni pracownicy będą mieć czas na poszukanie nowej pracy oraz otrzymają sowite odprawy. W tym momencie powstają pytania, skąd potrzeba takich zmian. Czy jest to naturalny efekt zmian koniunktury na poszczególne stanowiska, konsekwencja niepotrzebnych naborów w przeszłości czy wyraz kryzysu i szukania oszczędności w kadrach?

To nie jedyna redukcja zatrudnienia w ostatnim czasie powiązana z CDP. Korporacja zwolniła niedawno 29 deweloperów ze studia The Molasses Flood - niemal połowę zespołu pracującego nad Projektem Sirius osadzonym w wiedźmińskim uniwersum. Portal wyborcza.pl donosi także, że od początku tego roku w serwisie GoWork (służącym do oceny pracodawców) pojawiają się bardzo nieprzechylne oceny w przedmiocie środowiska pracy w CD Projekt. Zarzuty dotyczą zarówno poziomu kadr, jak i stosunku wobec osób na stanowiskach juniorskich. Krytyka dotyczy również trudnych do jednoznacznego uchwycenia aspektów ideologicznych, jakie miały pojawić się w kulturze korporacyjnej CD Projekt.

Źródło: CD Projekt