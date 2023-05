CD Projekt zwalnia sporą część zespołu The Molasses Flood pracującego nad projektem osadzonym w uniwersum Wiedźmina

W ostatnich dniach na Twitterze pojawiły się wpisy byłych pracowników The Molasses Flood, z których wynikało, że w studiu nastąpiły zwolnienia o bliżej niesprecyzowanych rozmiarach. Właściciel podmiotu, firma CD Projekt, potwierdziła, że do redukcji etatów rzeczywiście doszło. Biorąc pod uwagę ostatnie problemy, z którymi boryka się opracowywany przez nich Projekt Sirus, nie jest nadzwyczajne, że do przetasowań doszło. Zaskakiwać może ich skala.

CD Projekt oficjalnie potwierdził zwolnienie 29 deweloperów ze studia The Molasses Flood. To niemal połowa zespołu pracującego nad Projektem Sirius, który osadzony jest w uniwersum Wiedźmina.

Stosunkowo niedawno informowaliśmy, że Projekt Sirius (nazwa kodowa gry osadzonej w uniwersum Wiedźmina) doczekał się zdefiniowania nowych ram. Była to bezpośrednia konsekwencja wątpliwości, czy dotychczasowe założenia gry pozwolą odnieść jej odpowiedni sukces rynkowy. Według doniesień część pierwotnej wizji trafiła do kosza, a sam projekt doczekał się pewnego rodzaju restartu, jednak z zachowaniem wielu opracowanych do tej pory przez deweloperów elementów. Okazuje się jednak, że zdefiniowanie na nowo Projektu Sirius pociągnęło za sobą także znaczące roszady personalne.

Wspomniane zwolnienia objęły 29 osób pracujących nad grą. Zostały one potwierdzone w oficjalnym oświadczeniu przesłanym portalowi PC Gamer. Wśród zwolnionych znalazło się 21 deweloperów ze Stanów Zjednoczonych i ośmiu pracujących nad projektem w Polsce. Choć zabrakło szczegółów, to skala przetasowań, jak na studio The Molasses Flood, jest bardzo znacząca. Według udostępnionych wcześniej informacji, nad Projektem Sirius pracowało bowiem łącznie nieco ponad 60 twórców. Oznacza to, że niemal połowa z nich musiała odejść ze studia.

Zmiany personalne nie są nadmiernie zaskakujące wobec faktu przedefiniowania projektu, ale trudno powiedzieć, jak wielu odchodzących ze studia deweloperów zostanie zastąpionych przez nowe osoby. Aktualnie na stronie The Molasses Flood nie ma żadnych otwartych stanowisk. Część poświęcona rekrutacji jest pusta. Brak też zapowiedzi, że w najbliższej przyszłości ten stan rzeczy ulegnie zmianie, ale jeśli tak nastąpi, to z pewnością kwestia ta zostanie odpowiednio zakomunikowana. Pozostaje mieć nadzieję, że nowe otwarcie dla Projektu Sirius będzie pomyślne i w efekcie otrzymamy w przyszłości bardzo dobry oraz wciągający tytuł.

