Cyberpunk 2077 - nabywcy limitowanej edycji konsoli Xbox One X zostali oszukani. Finał sprawy nastąpił po kilku latach

Cyberpunk 2077 przed samą premierą był bardzo wyczekiwaną grą, a na fali tej popularności postanowiło skorzystać wiele przedsiębiorstw. Jednym z nich był Microsoft, który we współpracy z CD Projekt RED wprowadził do sprzedaży limitowaną edycją konsoli Xbox One X. Zestaw oprócz samej gry zawierał także informację, że pierwszy dodatek będzie dla jego posiadaczy całkowicie darmowy. Problem w tym, że nigdy się on nie ukazał. Sprawa rozwiązuje się dopiero po latach...

Cała sytuacja wygląda naprawdę źle i z pewnością dalej uderza w wizerunek studia CD Projekt RED. Omawiani posiadacze konsoli w limitowanej edycji weszli w jej posiadanie jeszcze w 2020 roku. Mówimy więc o kilku latach oczekiwania, aż polskie studio zabierze głos w tej sprawie. Początkowo nabywcy byli bardzo zadowoleni, wszak najbardziej wyczekiwana gra roku wraz z darmowym dodatkiem brzmiały bardzo dobrze. Z czasem jednak, kiedy wyszło na jaw, że "Redzi" planują premierę jedynie na pecetach i konsolach nowej generacji, użytkownicy poczuli się oszukani. Pod koniec 2022 roku studio powiedziało, że pieniądze za dodatek będą oddawane wszystkim nabywcom omawianej edycji konsoli. Na stronie widniało: "posiadacze zestawu z Limitowaną konsolą Xbox One X - Cyberpunk 2077 otrzymają zwrot kosztów rozszerzenia w postaci kredytów ze sklepu Microsoft Store. Szczegóły podamy wkrótce". To "wkrótce" trwało kolejny rok...

Dopiero teraz, a mówimy tu niemal o końcówce 2023 roku, użytkownicy konsoli otrzymują stosowne powiadomienia systemowe. Kiedy w nie klikną, mogą wypełnić specjalny bon upominkowy, który zwróci im kredyty na konto Microsoft. Można także zrobić to ręcznie, przechodząc pod ten link. Dość ciekawy jest fakt, że użytkownicy konsol Xbox One X otrzymali kilka dni temu darmowy dodatek, natomiast nie mogli w niego zagrać - po prostu został im przypisany do konta i to bez żadnego słowa wyjaśnienia. Całość jest naprawdę przykra i aż dziwne, że po naprawie swojego oblicza CD Projekt RED po raz kolejny je rujnuje. Oczywiście sprawa nie dotyka wielkiej liczby użytkowników, natomiast niesmak pozostanie.

Źródło: CD Projekt RED