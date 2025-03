Cyberpunk 2077 - CD Projekt niespodziewanie wprowadza aktualizację 2.2. Kosmetyczne dodatki i nowe samochody

Gdybyśmy mieli wytypować gry, które zanotowały największy skok jakości po rozczarowującej premierze, wydaje się, że przygody w Night City znalazłyby się bez problemów w pierwszej piątce. Cóż, kulawy start Cyberpunka jest już w zasadzie legendarny - zwłaszcza jeśli mówimy o chybionym wejściu na konsole poprzedniej już generacji. Ale dodatek Phantom Liberty czy aktualizacja 2.0 były ukoronowaniem wyjścia z tej sytuacji. I na tym się nie zatrzymano.

CD Projekt RED w ostatniej chwili powiadomiło o aktualizacji 2.2 do Cyberpunk 2077. Dodaje ona wiele opcji do kreatora postaci, trybu fotograficznego, czy też więcej wariantów tyczących się samochodów. Pojawią się przy tym poprawki związane z rozgrywką.

Zdawało się, że po patchu 2.1 nie będzie już żadnych nowości, poza może drobnymi poprawkami od czasu do czasu, zajmując się już w pełni nadchodzącymi tematami. I oczywiście nadal nie ma co nastawiać się na jakieś gigantyczne przetasowania, ale CD Projekt niespodziewanie dodaje trochę świeżych elementów. Co ważne, wszystko ma być dostępne do pobrania jeszcze dziś. Niemała część patcha związana jest z aspektami kosmetycznymi, ale cóż - mimo wszystko to atrakcja, o której do niedawna nie mieliśmy pojęcia. Co więcej, obecny na prezentacji Paweł Sasko dodał tajemniczo, że lista nie obejmuje wszystkiego.

Na czwarte urodziny Cyberpunka 2077 Redzi dodają w głównej mierze ulepszenia tyczące się czy to naszego wyglądu, czy posiadanych przedmiotów. Przykładowo, kreator postaci zostanie wzbogacony o szereg modyfikacji, pozwalając wykreować się na np. członka jednego z gangów. Pojawia się również rozwinięty tryb fotograficzny z m.in. nowymi wariantami oświetlenia, a nasze apartamenty można teraz przyozdabiać zdjęciami. Kolekcja wykonanych w ten sposób fot pojawi się w zakładce Galeria - tuż obok Dziennika, Drzazg oraz Tarota.

Ale np. nowości tyczące się samochodów powinny zainteresować znacznie szersze grono graczy. Pomagająca w ucieczce przed stróżami prawa technologia CrystalCoat™ dostępna będzie już nie tylko w wozach Rayfielda, ale także Herrera, Mizutani, Quadra i Villefort. Wprowadzono ponadto TWINTONE™, funkcję pozwalającą za pośrednictwem optyki Kiroshi zeskanować dany samochód i za drobną opłatą zapisać jego kolorystykę. Później będzie można z niej korzystać z poziomu opcji CrystalCoat™, co daje szansę na przyspieszenie gubienia pościgu NCPD (co jasne, nie jest to kompatybilne z furami związanymi z questami). Johnny Silverhand będzie jeszcze bardziej wszechobecny, bo choćby w trakcie jazdy samochodem, gdzie z pozycji pasażera ma komentować wydarzenia. Ponadto zmodyfikowano kilka elementów związanych czy to z podstawową wersją gry, czy Phantom Liberty. W większości są to techniczne poprawki, ale na przykład w questach nie zawsze będziemy mogli od razu przesunąć czasu, by przejść do ich dalszej części. A poniżej lista nowych samochodów wchodzących w ramach aktualizacji:

Mizutani Shion MZ1

Mizutani Shion Targa MZT

Thorton Galena GA32t

Thorton Colby CST40

Archer Quartz EC-L r275

Quadra Type-66 640 TS

Quadra Type-66 680 TS

Mizutani Hozuki MH2

Villefort Deleon V410-S Coupe (wymagane Widmo wolności)

Mahir Supron FS3-T (wymagane Widmo wolności)

