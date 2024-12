Cyberpunk 2077 otrzymał aktualizację, która w końcu dodaje obsługę AMD FSR 3. Ulepszono ponadto technikę Intel XeSS

Choć polskie studio CD Projekt RED oficjalnie zakończyło rozwój gry Cyberpunk 2077 wraz z wydaniem dodatku Widmo Wolności i aktualizacji 2.1, to co jakiś czas udostępniane są pomniejsze łatki. Najnowsza, wersja 2.13, została wydana wyłącznie dla wersji komputerowej gry. Wprowadza ona obsługę dwóch nowych technik skalowania obrazu w czasie rzeczywistym od AMD i Intela. Dodatkowo pojawiła się zmiana w ustawieniach gry oraz nowa opcja skierowana do posiadaczy kart graficznych od NVIDIA.

Cyberpunk 2077 wraz z aktualizacją 2.13 otrzymał obsługę AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) oraz Intel Xe Super Sampling 1.3 (XeSS 1.3). Dodatkowo pojawiła się zmiana w ustawieniach gry oraz nowa opcja skierowana do posiadaczy kart graficznych od NVIDIA.

Aktualizacja 2.13 dla Cyberpunk 2077 została udostępniona 12 września 2024 roku. Wprowadza ona kilka istotnych zmian, w tym obsługę techniki skalowania obrazu AMD FSR 3, która oferuje również własną wersję Frame Generation. Dodano także wsparcie dla technologii Intel XeSS 1.3, jednak bez odpowiednika funkcji generowania klatek. Co ciekawe, studio CD Projekt RED postanowiło zachować wsparcie dla wcześniejszej iteracji FSR 2.1. Developerzy zalecają korzystanie z AMD FSR 3 na monitorach o odświeżaniu 120 Hz oraz przy natywnej wydajności wynoszącej co najmniej 60 FPS.

Ponadto dla posiadaczy kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 2000, 3000 oraz 4000 umożliwiono jednoczesne używanie NVIDIA DLAA i DLSS Ray Reconstruction, co rozszerza możliwości dopasowywania jakości obrazu w grze. Wprowadzono również zmiany w ustawieniach gry, dodając nową zakładkę "Narzędzia". Przeniesiono tam opcje takie jak: tryb pracy na dyskach HDD, ustawienia dla procesorów z architekturą hybrydową (np. Intel Core 13. i 14. generacji) oraz opcje wielowątkowości (SMT) dla procesorów AMD. Oprócz tego wprowadzono drobne ulepszenia stabilności gry oraz poprawki wizualne.

Źródło: CD Projekt RED