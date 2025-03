Cyberpunk 2077: Gra Planszowa - ruszyła zbiórka pieniędzy. Plan minimum osiągnięty w około 10 minut

Trzeba przyznać, że Go On Board niezwykle konsekwentnie buduje sobie markę, tworząc udane i zyskujące niezwykłą popularność planszówki. Fani gier CD Projektu mogli ich poznać nieco lepiej przy kolejnych, kończących się wielkim sukcesem zbiórkach tyczących się gier wiedźmińskiego uniwersum. Ale na przykład teraz czekano na start pozycji ze świata Cyberpunka. I cóż powiedzieć, wygląda na to, że to będzie kolejne udane podejście.

Cyberpunk 2077: Gra Planszowa stał się kolejnym hitem od Go On Board. W przeciągu pierwszych dziesięciu minut zebrano cel minimalny, ustanowiony na 100 tysięcy dolarów, a kwota nadal rośnie.

Choć Cyberpunk 2077 zakończył swój rozwój na Phantom Liberty, zainteresowanie nim wśród graczy nie gaśnie. Pojawiają się chociażby kolejne modyfikacje czy związane z Path Tracingiem, czy wieloosobową rozgrywką. Od dłuższego czasu spore wzięcie mają planszówki w świecie gier CD Projektu - nie inaczej jest i tym razem. Go On Board po raz pierwszy wstępnie zapowiedziało swoją nową pozycję jeszcze dobre kilka miesięcy temu. Teraz wreszcie rozpoczęło zbiórkę, a na efekty naprawdę nie trzeba było czekać zbyt długo.

O godzinie 15:00 na GameFound zbiórka wystartowała, a na zebranie pierwszych 100 tysięcy dolarów wystarczyło zaczekać... lekko ponad 10 minut. W chwili pisania tego tekstu Go On Board uzbierało już więcej niż milion i trzysta tysięcy dolarów, a licznik nadal bije. Cyberpunk 2077: Gra Planszowa oferuje kooperacyjną rozgrywkę, w której wcielamy się w bohaterów znanych z gry, takich jak Judy, Panam, Jackiego, no i rzecz jasna V. Walka o wejście na szczyt w Night City prezentuje się w tym wydaniu całkiem zróżnicowanie, bo nawet w podstawowym zestawie (79 dolarów) znajdziemy figurki, plansze czy ponad 300 kart, już nie wspominając o wartym 139 dolarów zestawie deluxe, oferującym plastikowe komponenty.

Źródło: GameFound