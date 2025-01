Cyberpunk 2077 - tryb wieloosobowy w drodze. Powstaje ciekawy mod umożliwiający taką rozgrywkę

Mało kto już raczej o tym pamięta, ale CD Projekt miał w przeszłości plany wprowadzenia multiplayera do swojego ostatniego jak dotąd dużego tytułu. Ostatecznie jednak przedłużające się problemy związane z główną częścią Cyberpunka skłoniły polski zespół do zmiany planów i w konsekwencji skupieniu się na poprawianiu singlowej rozgrywki - co oczywiście okazało się właściwą decyzją. Ale jak to często w takich sytuacjach bywa, za robotę biorą się moderzy.

Na dość zaawansowanym etapie prac znajduje się mod do Cyberpunk 2077 pozwalający na rozgrywkę w trybie wieloosobowym.

Redzi co prawda zakończyli już prace nad Cyberpunkiem, aczkolwiek nie oznacza to rzecz jasna, że zapomni o nim moderska społeczność. Poza nowymi atrakcjami związanymi z Wiedźminem 3, jednoosobowy zespół CyberMP od pewnego już czasu pracuje nad stworzeniem trybu wieloosobowego do Night City. Nie mówimy już zatem o jakiejś mrzonce, projekcie z obietnicami niemającymi na razie większego pokrycia. Po miesiącach puszczania krótkich materiałów dostaliśmy największe jak dotąd konkrety, choć do ukończenia prac jeszcze kawałek.

W głównej mierze chodzi o trwającą dziewięć minut relację z małych playtestów, w których udział wzięło około kilkunastu graczy. Po wgraniu moda wchodziło się do specjalnego lobby, a za chwilę już śmigało po Night City. Chociaż wytknięto kilka problemów - w tym deficyt animacji modeli, crashe i kłopoty z serwerami - poprawki miały być nanoszone przez modera dość często, a wiele elementów tyczących się rozgrywki działało naprawdę porządnie, jak na tego typu przedsięwzięcie. Można było zagrać w różne tryby, z deathmatchem i wyścigami na czele, więc choć nie ma co spodziewać się kooperacyjnego przechodzenia fabuły, tak czy inaczej dostajemy sporo wyzwań. Warto więc śledzić rozwój tej obiecującej modyfikacji.

Źródło: WCCFtech