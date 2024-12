Cyberpunk 2077 wkrótce lepiej wykorzysta dźwięk przestrzenny. Pomoże w tym pakiet Immersed Gamepack

Do jednej z najgłośniejszych produkcji ostatnich lat od polskiego studia CD Projekt RED zawita niebawem dodatkowe oprogramowanie, które pozwoli poczuć większą immersję z rozgrywki. Cyberpunk 2077 doczeka się bowiem wsparcia ze strony pakietu Immerse Gamepack, który zapewni lepsze wrażenia dźwiękowe dzięki wykorzystaniu potencjału dźwięku przestrzennego. Aplikacja daje dostęp do wielu funkcji i wspiera słuchawki, które mogą skorzystać z tej technologii.

Za omawiane oprogramowanie Immerse Gamepack dla Cyberpunka 2077 odpowiada firma Embody, która do tej pory stworzyła już analogiczny pakiet dla gry Final Fantasy XIV. Aplikacja umożliwia skorzystanie ze spersonalizowanego dźwięku przestrzennego (ang. spatial audio) i zapewnia szereg funkcji, które pomagają usłyszeć więcej szczegółów podczas samej rozgrywki. Jedną z nich jest wsparcie dla Immerse Personalized HRTF, czyli specjalnego profilu, który opiera się na wcześniejszym skanie naszego ucha (zdjęcia są przetwarzane przez odpowiednie algorytmy, dzięki czemu można osiągnąć pożądany efekt). Będziemy w stanie także skorzystać z możliwości śledzenia ruchów naszej głowy, co dodatkowo powinno nieco zwiększyć immersję.

Natomiast to właśnie spersonalizowanie dźwięku dzięki skanowi ucha zapewnia jego dużo lepszy odbiór, ponieważ każdy z nas ma unikatowy kształt przewodu słuchowego, więc docierające do niego dźwięki ulegają innemu zniekształceniu (choć w omawianym przypadku mowa o analizie kształtu ucha). Dodatkowo aplikacja oferuje dostęp do funkcji Sonar Map, która działa w formie nakładki w grze — element graficzny pokazuje, skąd dochodzi dany dźwięk. Rozwiązanie będzie dostępne już 20 czerwca 2024 roku na oficjalnej stronie producenta. Nie podano ceny pakietu, natomiast będziemy mogli skorzystać z darmowego okresu próbnego (2 tygodnie).

Źródło: CD Projekt RED