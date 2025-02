Cyberpunk 2077 - nowa wersja modyfikacji zwiększającej wydajność Path Tracingu jest już dostępna do pobrania

Path Tracing w grach, nazywany też często pełnym Ray Tracingiem, to wciąż dosyć rzadkie zjawisko. Jak dotąd technika trafiła oficjalnie do zaledwie kilku gier (i kilku kolejnych za pomocą fanowskich modów). Jedną z nich jest Cyberpunk 2077, ale do komfortowej rozgrywki z tym ustawieniem graficznym wymagany jest bardzo dobry sprzęt. Istnieje jednak pewna modyfikacja, która pozwala znacząco poprawić wydajność Path Tracingu, a nawet odblokować inne tryby techniki.

W sieci pojawiła się nowa wersja modyfikacji, która zwiększa wydajność Path Tracingu w Cyberpunku 2077, bez znaczącego pogorszenia jakości obrazu. Mod posiada też kilka innych ciekawych funkcji.

Do Path Tracingu w Cyberpunku 2077 lepiej nie podchodzić, jeśli nie posiada się co najmniej karty NVIDIA GeForce RTX 4070, a i wtedy trzeba liczyć się z aktywacją DLSS Super Resolution oraz Frame Generation. Mod Cyberpunk Ultra Plus pozwala jednak znacząco zwiększyć liczbę FPS-ów w tym trybie. Właśnie ukazała się jego nowa wersja, a efekty zastosowania modyfikacji potrafią zachwycić. W serwisie YouTube dostępne jest porównanie, które pokazuje korzyści z jej zainstalowania. Testy przeprowadzano na komputerze z procesorem Intel Core i7-10700F oraz kartą graficzną GeForce RTX 4080. Gra działała w rozdzielczości 4K, a DLSS Super Resolution ustawiono na tryb zbalansowany. Nie korzystano jednak z Frame Generation. W większości przypadków po zastosowaniu modyfikacji odnotowano wzrost liczby FPS-ów o około 30-40%. Po włączeniu generowania klatek rezultaty były oczywiście jeszcze lepsze. W dodatku jakość oświetlenia nie uległa znaczącemu pogorszeniu. Można, co prawda, zauważyć, że paleta barw różni się nieco od natywnej implementacji techniki, a odbicia są nieco ciemniejsze, jednak nie da się jednoznacznie stwierdzić, że gra wygląda mniej atrakcyjnie.

Mod ma też kilka innych zalet. Naprawia bowiem szereg problemów, z którymi od dawna mierzą się użytkownicy Path Tracingu w Cyberpunku 2077. Redukuje między innymi zjawisko ghostingu podczas dynamicznych ruchów postaci na tle scen, w których światło nie pada bezpośrednio. Zmniejszono także ilość szumów wywoływanych przez technikę. Twórcy wprowadzili ponadto opcjonalny tryb hybrydowy, który wykorzystuje mieszankę Ray Tracingu i Path Tracingu. Jest to podejście zastosowane w trybie Path Tracingu dostępnym w grze Alan Wake 2. Jego wykorzystanie powoduje spadek liczby FPS-ów w Cyberpunku 2077 o zaledwie 6% w porównaniu ze standardowym Ray Tracingiem, podczas gdy jakość oświetlenia jest zauważalnie lepsza. Najnowsza edycja moda to także możliwość opcjonalnego włączenia tych algorytmów Path Tracingu, które wykorzystywał Cyberpunk 2077 w wersji 1.6. Rozwiązanie to charakteryzowało się domyślnie lepszą wydajnością, ale także gorszą jakością i nie obsługiwało Ray Reconstruction. Ustawienia moda można zmieniać za pomocą specjalnego menu, które dostępne jest z poziomu gry. Te zmiany to tylko niewielka część spośród długiej listy ulepszeń, które wprowadza mod. Można się z nią zapoznać na odpowiedniej stronie w serwisie Nexus Mods, skąd możliwe jest też pobranie wszystkich niezbędnych plików. Do poprawnego działania niezbędny jest także inny mod - Cyber Engine Tweaks.

