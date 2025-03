Warhammer 40,000: Space Marine 2 - szczegóły wydań Xbox Series oraz PlayStation 5. Kwestia Ray Tracingu, DLSS 3 i FSR 3

Jesteśmy już po premierach Black Myth: Wukong oraz Star Wars Outlaws, tymczasem już za kilka dni do sprzedaży trafi kolejny, potencjalny hit, którym może się okazać Warhammer 40,000: Space Marine 2. Tytuł opracowany został jako brutalna gra akcji, gdzie możemy grać zarówno solo jak i w kooperacji. Produkcja zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series, jednak twórcy wcześniej nie zgłębiali się jakoś bardzo szczegółowo w kwestie techniczne gry. Teraz poznaliśmy jednak więcej informacji w tym temacie.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 na PlayStation 5 oraz Xbox Series X zaoferuje dwa tryby obrazu: Quality w 30 FPS oraz Performance sięgający 60 klatek na sekundę. Gra nie będzie również wspierać Ray Tracingu.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 na konsolach Xbox Series X oraz PlayStation 5 zaoferuje dwa tryby obrazu. Pierwszy umożliwi grę w rozdzielczości 4K i w 30 klatkach na sekundę. Wariant Performance obniży rozdzielczość do Full HD, z kolei framerate zostanie zwiększony do maksymalnie 60 klatek na sekundę. Adnotacja "Up to 60 FPS" sugeruje, że należy spodziewać się również spadków poniżej tej wartości. Xbox Series S otrzyma tylko jeden tryb w rozdzielczości 1440p i w 30 klatkach na sekundę.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 nie otrzyma obsługi Ray Tracingu, zarówno na PC jak i konsolach. Komputerowe wydanie będzie jednak wspierać na premierę techniki skalowania NVIDIA DLSS 2 oraz AMD FSR 2. W jakiś czas po premierze, ale bez określania dokładnego terminu, zostanie również dodane wsparcie dla DLSS 3 oraz FSR 3. Gra, podobnie jak Black Myth: Wukong, nie będzie również obsługiwać formatu HDR. Posiadacze kontrolerów DualSense od Sony mogą z kolei liczyć na wykorzystanie adaptacyjnych triggerów na premierę, z kolei haptyczne wibracje mogą zostać dodane w przyszłości. Komputerowa wersja będzie pozbawiona antypirackiego zabezpieczenia Denuvo, pojawi się natomiast Easy Anti Cheat. Wsparcie dla Steam Deck jest również planowane w pewnym momencie, ale z pewnością nie nastąpi to na premierę gry. Z kolei pod koniec września do produkcji powinna trafić aktualizacja, umożliwiająca pełne wykorzystanie monitorów o proporcjach 21:9 oraz 32:9.

Źródło: Focus Entertainment