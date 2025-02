Warhammer 40,000: Space Marine 2 - blisko półgodzinny pokaz rozgrywki w 4K z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090

Projekt Saber Interactive należy do długiej listy zapowiedzianych gier, które w ostatnim czasie z różnych przyczyn przekładano. Na szczęście wszelkie znaki wskazują na to, że owe przesunięcia służyły właściwej sprawie i dzięki nim zagramy w udany tytuł, potrafiący przy tym uchwycić ducha uniwersum co najmniej w tak dobrym stopniu, jak porządna pierwsza odsłona z 2010 roku. Tymczasem jeszcze wczoraj do sieci zawitał całkiem ciekawy materiał.

W sieci pojawił się materiał prezentujący niespełna 30 minut rozgrywki w Warhammer 40,000: Space Marine 2 z kartą graficzną GeForce RTX 4090.

Już po pierwszych zapowiedziach prezentujących rozgrywkę w Warhammer 40,000: Space Marine 2 zaczęto zastanawiać się, jaki sprzęt będzie w stanie dać sobie radę z tą grą. Wczoraj wreszcie dowiedzieliśmy się o szczegółach i wygląda na to, że o ile z samym uruchomieniem nie powinno być problemów, o tyle wyższe ustawienia to trochę inna rozmowa. Z racji tego, że część osób dostała już szansę na sprawdzenie bety, pojawiło się już trochę gameplayów. Do szczególnie wartych uwagi należy ten na kanale GameRiot:

Rzeczona rozpiska wymagań dość wyraźnie wskazuje na to, że naprawdę trudno będzie uruchomić grę w odpowiedniej płynności przy rozdzielczościach wyższych niż standardowej Full HD. Ale gdy w grę wchodzi karta GeForce RTX 4090, ewidentnie mamy inną rozmowę - a przynajmniej to można wywnioskować po powyższym materiale. Niestety nie wyświetlono dokładnych statystyk związanych z wydajnością, niemniej na gameplayu nie widać problemów z działaniem. A należy pamiętać, że w ostatnich latach wiele tytułów na premierę potrafiło się nielicho dusić nawet na topowym sprzęcie, a poziom grafiki w żaden sposób tego nie usprawiedliwiał. Na szczęście Space Marine 2 wygląda bardzo dobrze, a wszystko działa jak trzeba nawet przy chmarze obłażących gracza wrogów. Trwająca niecałe pół godziny sekwencja - obejmująca intensywne starcie z Tyranidami w zrujnowanym mieście i walkę z finalnym bossem misji - może nie ukazuje szczytu fotorealizmu, ale chyba mało kogo interesują aż takie detale przy grze, w której naczelnym celem jest rozwalanie kolejnych fal przeciwników.

Źródło: DSOGaming