AMD zaprezentowało nową promocję dla swoich klientów. Do zgarnięcia są dwie gry, w tym Warhammer 40K: Space Marine 2

Producenci kart graficznych i procesorów nierzadko starają się przyciągać klientów oferując rozmaite promocje. Jedną z metod jest dołączanie do sprzętu kodów pozwalających bez dodatkowych opłat otrzymać nowe gry. Firma AMD postanowiła wprowadzić do swojej oferty kolejny z takich pakietów. Tym razem na nabywców sprzętu czekają dwie pozycje. Jedną z nich jest oczekiwany przez wielu graczy Warhammer 40K: Space Marine 2.

AMD rozpoczęło akcję, dzięki której nabywcy wybranych procesorów i kart graficznych amerykańskiej firmy mogą uzyskać kody na gry Warhammer 40K: Space Marine 2 oraz Unknown 9: Awakening.

Najnowsza promocja AMD obejmuje nabywców procesorów Ryzen 7000 oraz Radeon RX 7000. Nie będą mogli niestety z niej skorzystać osoby, które zakupią procesory najnowszej generacji, czyli Ryzen 9000. W ramach pakietu, który oferuje amerykańska firma, można bez dodatkowych opłat odebrać dwie gry. Pierwszą z nich jest wspomniany Warhammer 40K: Space Marine 2, który swoją premierę będzie miał już 9 września bieżącego roku. Jest to nastawiona na kooperację strzelanka, ukazana z perspektywy trzeciej osoby, którą osadzono w bardzo popularnym uniwersum sci-fi. Druga gra to mniej znana produkcja studia Reflector Entertainment - Unknown 9: Awakening. Tutaj także mamy do czynienia z grą akcji ukazaną z perspektywy TPP, jednak bazującą na w pełni autorskim świecie. Premiera produkcji ma nastąpić w niesprecyzowanym jeszcze terminie w 2024 roku.

Procesory Karty graficzne Laptopy (CPU + GPU) AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Ryzen 9 7940HS AMD Ryzen 9 7950X AMD Radeon RX 7900 XT AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Radeon RX 7900 GRE AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7900X AMD Radeon RX 7800 XT AMD Ryzen 7 7435HS AMD Ryzen 9 7900 AMD Radeon RX 7700 XT AMD Radeon RX 7700S AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Radeon RX 7600 XT AMD Radeon RX 7600S AMD Ryzen 7 7700X - - AMD Ryzen 7 7700 - -

Z promocji można skorzystać kupując procesory z AMD Ryzen 7 oraz Ryzen 9 z serii Raphael, zarówno w standardowych wersjach, jak i z dopiskiem X3D. Na liście zabrakło niestety kierowanych do średniego segmentu cenowego jednostek Ryzen 5. Gry otrzymają też osoby, które kupią karty graficzne AMD począwszy od Radeona RX 7600 XT w górę, a także nabywcy laptopów zawierających jednocześnie procesory i układy graficzne firmy AMD. Promocja potrwa do 6 października, do godziny 5:59 czasu polskiego lub do wyczerpania zapasów. Kody zaś muszą zostać zrealizowane najpóźniej 3 listopada o godzinie 5:59. Według informacji zamieszczonej na stronie AMD, w akcję na terenie naszego kraju zaangażowane są sklepy x-kom, morele.net oraz Sferis.

Źródło: AMD