AMD Radeon RX 7400 i RX 7300 - niebawem mogą zadebiutować nowe układy z niskiej półki cenowej. Co o nich wiadomo?

Wygląda na to, że minie jeszcze sporo czasu nim przyjdzie nam poznać kolejną generację kart graficznych od AMD. Według dotychczasowych przecieków Radeony RX 8000 pojawią się dopiero w przyszłym roku, już po debiucie GeForce'ów RTX 50 od NVIDII. Nic dziwnego zatem, że Czerwoni chcą jeszcze wycisnąć co nieco z obecnej serii Radeonów. Możliwe, że niebawem poznamy nowe modele RDNA 3 przeznaczone dla najmniej wymagających klientów.

Karty graficzne AMD Radeon RX 7400 i Radeon RX 7300 będą przeznaczone dla mało wymagających klientów. Niewykluczone, że zostaną wydane wyłącznie w formie OEM.

Jak twierdzi informator @KOMACHI_ENSAKA, w drodze są już karty graficzne AMD Radeon RX 7400 i Radeon RX 7300. Dane o tych układach najprawdopodobniej udało się zauważyć w nowych sterownikach lub oprogramowaniu open-source. Obie karty podobno zostały oparte na rdzeniu Navi 33. Na ich pokładzie znajdzie się nie więcej niż 2048 procesorów strumieniowych (tyle mają Radeony RX 7600 i RX 7600 XT). Można przewidywać, że zadebiutują one z 6 GB VRAM (96-bit) lub 4 GB VRAM (64-bit), choć brakuje jeszcze informacji na ten temat.

Wydanie kolejnych jednostek z serii Radeon RX 7000 nie powinno specjalnie dziwić - do debiutu kolejnej generacji zostało jeszcze mnóstwo czasu, a poza tym nie da się nie zauważyć, że AMD zaprezentowało do tej pory tylko kilka modeli desktopowych kart opartych na architekturze RDNA 3. Pytanie tylko, czy tak nisko pozycjonowane Radeony jak RX 7400 i RX 7300 mają w ogóle rację bytu? Wiele zależeć będzie od końcowej wydajności, choć można też podejrzewać, że premiera nowych jednostek oznacza zakończenie produkcji kart RDNA 2. Póki co musimy czekać na kolejne wieści w tej sprawie. Niewykluczone, że omawiane układy zostaną wydane wyłącznie w formie OEM.

Źródło: VideoCardz, @KOMACHI_ENSAKA