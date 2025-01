AMD Radeon RX 8000 - karty graficzne RDNA 4 zadebiutują w 2025 roku. Najpierw NAVI 48, potem NAVI 44

NVIDIA, AMD oraz Intel pomału przygotowują się do premiery kolejnych generacji swoich układów graficznych. NVIDIA wprowadzi na rynek architekturę Blackwell i karty GeForce RTX 5000, AMD z kolei pracuje nad architekturą RDNA 4 oraz kartami Radeon RX 8000. W tym samym czasie Intel opracuje architekturę Xe2 dla kart Battlemage. Wygląda na to, że w tym roku nie doczekamy się żadnych nowości od AMD. Ich najnowsze modele kart mają zostać ogłoszone dopiero w 2025 roku.

Według nieoficjalnych informacji, karty graficzne AMD Radeon RX 8000 zostaną zaprezentowane w 2025 roku. Na początek pójdzie układ NAVI 48 - jego zapowiedź planowana jest na targi CES 2025, z kolei karty z rdzeniem NAVI 44 pojawią się w drugim kwartale 2025 roku.

Według nieoficjalnych doniesień, karty graficzne AMD Radeon RX 8000 zostaną zapowiedziane w 2025 roku. Pierwszy pokaz miałby zostać zaplanowany na targi CES 2025 w Las Vegas. To wtedy nastąpiłoby ogłoszenie mocniejszych modeli kart z rdzeniem NAVI 48. Według wcześniejszych informacji, najmocniejszy przedstawiciel architektury RDNA 4 ma oferować wydajność w rasteryzacji na poziomie Radeona RX 7900 XT(X) (i jednocześnie wyższą w Ray Tracingu, dzięki kompletnie nowym rdzeniom RT), tyle że w niższej cenie (mówi się o okolicach 500 dolarów).

Oh CES is for N48. N44 is probably Q2. — Kepler (@Kepler_L2) July 5, 2024

Znacznie dłużej, bo do drugiego kwartału 2025 roku, mamy z kolei czekać na karty graficzne Radeon RX 8000 z układem NAVI 44, który ma być przedstawicielem klasy low-end (prawdopodobny następca Radeona RX 7600). Ze względu na fakt, że mają to być tańsze karty, a AMD nie chce konkurować w najwyższych półkach z NVIDIĄ, nadchodzące modele Radeon RX 8000 pozostaną przy pamięciach typu GDDR6 (18 Gbps). Wygląda na to, że osoby czekające na nowe modele kart od AMD będą musiały się uzbroić w cierpliwość.

Źródło: WCCFTech, X @Kepler_L2