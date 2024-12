AMD rozdaje gry przy zakupie kart Radeon RX 7800 XT i Radeon RX 7700 XT. Do zgarnięcia między innymi Starfield i Lies of P

Promocje dla osób nabywających nowe karty graficzne pojawiają się z dosyć dużą częstotliwością. Zarówno AMD, jak i NVIDIA, starają się przyciągnąć dzięki temu nowych klientów. Coraz częściej do nowego sprzętu dodawane są wysokobudżetowe tytuły. Tak było w zeszłym roku, kiedy to do kart GeForce RTX 4000 dodawano Diablo IV. Tak jest też w przypadku najnowszej promocji AMD. Tym razem jednak sami możemy wybrać, jakie produkcje do nas trafią.

Nabywcy kart Radeon RX 7800 XT i Radeon RX 7700 XT mogą otrzymać za darmo dwie wybrane gry. W puli znajdują się między innymi takie tytuły, jak Avatar: Frontiers of Pandora czy Starfield.

Z promocji AMD mogą skorzystać nabywcy kart graficznych Radeon RX 7800 XT i Radeon RX 7700 XT. Osoby, które zdecydują się na taki zakup otrzymają nie jedną, a aż dwie pozycje z dostępnej puli. Można wybierać spośród następujących gier: Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Company of Heroes 3 i Lies of P. Mowa zatem o dużych i stosunkowo świeżych tytułach. Promocja już ruszyła i potrwa do 21 lipca, do godziny 5:59 czasu polskiego lub do wyczerpania puli gier. Warto zaznaczyć, że to nie AMD ani producenci poszczególnych modeli kart graficznych są bezpośrednimi dysponentami kodów. Trafiły one do sklepów partnerskich, zatem przed dokonaniem zakupu karty należy zwrócić uwagę, czy dany podmiot bierze udział w promocji. Z regulaminem można zapoznać się na odpowiedniej stronie internetowej.

Warto odnotować, że jedna osoba może uzyskać wyłącznie jedną kopię danej gry. Nie można zatem poprosić o dostarczenie na przykład dwóch kodów na grę Starfield. Ponadto z promocji mogą skorzystać maksymalnie trzy osoby z każdego gospodarstwa domowego. Ciekawostką jest fakt, że darmowe gry nie przysługują nabywcom najwyżej i najniżej pozycjonowanych Radeonów. Mogłoby to wskazywać na fakt, że dwa układy, które biorą w niej udział mają niższą sprzedaż, AMD zaś chce ją pobudzić. Niezależnie od tego, promocja jest godna uwagi, ponieważ w jej ramach otrzymujemy gry o znaczącej wartości.

