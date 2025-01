Unknown 9: Awakening - oto 8-minutowy gameplay nadchodzącej gry akcji na Unreal Engine 5 z gwiazdą Wiedźmina w roli głównej

Jeżeli nie kojarzycie nadchodzącej premiery gry Reflector Entertainment, nie ma się specjalnie co dziwić. Jakieś cztery lata temu pojawił się pierwszy materiał, który i tak był zaledwie filmowym zwiastunem. Dopiero teraz deweloperzy dali o sobie znać, jako że w listopadzie dojdzie do premiery. Tym samym wydawcy z Bandai Namco opublikowali materiał, w którym wreszcie możemy przyjrzeć się szczegółom rozgrywki czy podstawom mechaniki.

Trwający osiem minut gameplay Unknown 9: Awakening skupia się na zaprezentowaniu mechanik gry na bazie kilku scenariuszy.

Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z grą akcji, w której pojawiła się hollywoodzka gwiazda - i to nie są raczej dobre wspomnienia. Mowa oczywiście o Forspoken, mało udanym eksperymencie od Luminous Productions. W Unknown 9: Awakening ponownie bohaterką jest dziewczyna z nadnaturalnymi mocami, tylko gra ją nie Ella Balinska, tylko Anya Chalotra, Yennefer z serialu Netfliksa - a areną zdarzeń jest uniwersum Storyworld, które było już rozwijane przez książki czy komiks. Co jasne, szersza publiczność i tak nie jest z nim zaznajomiona, toteż sukces (bądź porażka) gry będzie bardzo istotny dla przyszłości marki.

Jeżeli jednak spodziewaliście się jakichś graficznych fajerwerków czy zabawy mechanikami rozgrywki, przynajmniej po tym pokazie możecie się mocno rozczarować. Mamy typowy przykład wykraczających poza ludzkie rozumowanie zdolności, jakimi obdarzona jest główna bohaterka - może to trochę przypominać takie klimaty, jak z Dishonored. Sama otoczka zresztą trochę przypomina steampunk, zanurzony jeszcze we wschodnich klimatach. Tarcze energii, telekineza, ataki z ukrycia, przejmowanie na chwilę ciała wroga... to wszystko było przemielone wiele razy, i na razie nie wydaje się, by Unknown 9: Awakening robiło cokolwiek lepiej. Pozostaje zdać się na to, że dostaniemy wciągającą rozgrywkę z ciekawymi konceptami fabularnymi czy chociaż interesującymi postaciami. O ile bowiem jakiś czas temu mogło się wydawać, że czeka nas mały hit, o tyle w tej chwili zapowiada się na jesienne rozczarowanie.

Źródło: Bandai Namco (Youtube)