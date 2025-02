Wiedźmin nie będzie żył tak długo jak życzyłby sobie tego Netflix - serial zakończy się na 5 sezonie

Wiedźmin miał być dla Netfliksa prawdziwą perłą w koronie, jeśli chodzi o treści oryginalne. Prawa do marki pozyskano kilka lat temu, natomiast pierwszy sezon zadebiutował w 2019 roku i okazał się umiarkowanie niezłą produkcją. Niestety później było już tylko gorzej - ilość absurdów w scenariuszu i mnóstwo dziwacznych zmian względem materiału źródłowego spowodowało, że jakość Wiedźmina bardzo szybko poszybowała w dół. W tym konkretnym wypadku nie będzie happy endingu - Netflix potwierdza, że główny serial zakończy się szybciej niż pierwotnie planowano. Zanim do tego dojdzie, przyjdzie nam obejrzeć jeszcze trochę odcinków.

Netflix oficjalnie ogłosił rozpoczęcie prac nad czwartym sezonem Wiedźmina. Dojdzie tutaj do istotnej zmiany, ponieważ Henry Cavill (dotychczas odgrywający rolę Geralta z Rivii) opuścił produkcję po trzecim sezonie. Jego miejsce zajął Liam Hemsworth, jednak na efekty końcowe jeszcze trochę poczekamy. Biorąc pod uwagę, że zdjęcia dopiero się rozpoczynają, a proces produkcyjny też zajmuje sporo czasu, na 4 sezon Wiedźmina poczekamy najpewniej do pierwszych miesięcy 2025 roku. W nadchodzących odcinkach zobaczymy kolejne nowe postacie, w tym m.in. wampira Regisa, towarzysza Geralta. W tę rolę wcieli się z kolei... Laurence Fishburne, znany chociażby jako Morfeusz z The Matrix.

Niedługo po zakończeniu zdjęć do czwartego sezonu ruszą prace nad piątym. O tym mówiło się już od dłuższego czasu i teraz wiemy dlaczego. Piąty sezon będzie bowiem ostatnim i zakończy historię Geralta, Ciri oraz Yennefer. Netflix zapewne będzie chciał jak najszybciej zakończyć cały projekt i z tego powodu nie daje zbyt dużego okna czasowego pomiędzy produkcją czwartej oraz piątej części przygód bohaterów. Wygląda również na to, że ktoś w firmie w końcu zobaczył, że oglądalność Wiedźmina z sezonu na sezon leci w dół, a i produkcja nie grzeszy ogólną jakością i mowa tutaj nie tylko o dziurawym scenariuszu, ale i grze aktorskiej, scenografii czy kostiumach.

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF