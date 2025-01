Path of Exile: Settlers of Kalguur - nowe rozszerzenie z rewolucyjnymi zmianami, w tym elementami z city buildera

Wczorajszego dnia było głośno w związku ze sporą prezentacją nadchodzącej nowej klasy w czwartym Diablo, ale Grinding Gear Games najwyraźniej niespecjalnie się tym faktem przejęło. Choć czekamy na razie na pierwsze możliwości ogrania niezwykle obiecującej drugiej części, w dalszym ciągu pojawiają się nowe aktualizacje do Path of Exile. I nie mówimy tutaj o jakichś drobnych poprawkach, a bardzo rozwiniętych konceptach na wiele dodatkowych godzin.

W Path of Exile: Settlers of Kalguur weźmiemy udział w budowie miasta Kingsmarch, odblokowując przy tym wiele aktywności. Dojdzie także sporo zmian związanych z samą rozgrywką.

Za nami zatem pokaz Spirytysty, ale niejednego gracza znacznie bardziej interesują ciekawe nowości związane z pierwszym Path of Exile. Aktualizacja o nazwie Settlers of Kalguur da nam możliwość wzięcia udział w budowie miasta Kingsmarch. Poza szukaniem surowców, przyjdzie nam zatrudniać odpowiednich pracowników czy wspierać działania pod kątem logistycznym - a gdy wszystko będzie gotowe, pozostanie jeszcze kwestia ustalenia odpowiedniego szlaku handlowego, z czego oczywiście będziemy czerpali korzyści (np. nowy ekwipunek). Innymi słowy, po latach twórcy wprowadzili całkiem zaawansowane elementy rodem z city buildera. Nie wspominając o czekających na nas nowościach tyczących się craftingu, a naszą osadę trzeba będzie także bronić przed zakusami różnej maści wrogów.

Ale osadnicy z Kalguur to niejedyna większa nowość. Pojawi się Warden, jednostka zastępująca klasę Raidera i skupiająca się przede wszystkim na walce przy pomocy żywiołów i specjalnych "nalewkach", które znaleźć można w różnych lokacjach. Modyfikacje otrzyma klasa Gladiatora. Otrzyma ona nowe zdolności do zdobycia za spełnienie konkretnych wymagań, w tym Umiejętności Odwetu (Retaliation Skills). W niebyt odejdą co prawda Melee Totem Skill Gems, ale mnóstwo zdolności zostanie wzmocnionych, co praktycznie doprowadzi do totalnego liftingu systemu walki wręcz. Zmiany będą miały wpływ na poprawki na etapie endgame'u (np. nowi przeciwnicy), do tego jeszcze konsolowcy mogą liczyć na różnorakie update'y.

Źródło: Grinding Gear Games