Path of Exile 2 - konkurent Diablo nie śpi. Efektowna zapowiedź w przepięknej oprawie na Summer Game Fest 2023

Blizzard odniósł znaczący triumf z premierą Diablo IV, które przekonało do siebie mnóstwo graczy, odnotowując przy tym rekordową sprzedaż. Ale to nie znaczy, że nie pojawi się wkrótce tytuł, który przynajmniej podejmie próbę zdetronizowania gatunkowego dominatora. Grinding Gear Games szykuje się do mocnej premiery kontynuacji jednego z najlepszych hack'n'slashy na rynku. Tegoroczne Summer Game Fest przyniosło nam zaś nową, konkretną zapowiedź.

Path of Exile 2 otrzymał trailer z fragmentem rozgrywki, a oprócz tego zaproszenie na 28 lipca, po więcej informacji na ExileCon.

Data premiery gry nadal nie jest znana, ale jeszcze tego lata dostaniemy prawdopodobnie znacząco obszerniejszą prezentację, gdy przyjdzie czas na ExileCon. Ale chociaż na razie dostaliśmy zaledwie około minuty, materiał może robić wrażenie. Deweloperzy obiecują znaczący progres pod kątem wrażeń wizualnych, a także poziomu zaawansowania fizyki - i wygląda na to, że mogą dotrzymać słowa. Gameplay przypomina nieco czwarte Diablo, a niektóre efekty zdają się wręcz je przewyższać. Oczywiście w dalszym ciągu to zaledwie próbka.

Path of Exile 2 przedstawi nam złożoną z siedmiu aktów kontynuację historii. Nie znaczy to jednak, że czeka nas po prostu więcej tego samego. Poza oczywistym skokiem jakościowym pod kątem szaty audiowizualnej, deweloperzy obiecują progres różnorakich mechanik - m.in. nowy system zdolności, specjalne klasy i inne atrakcje. Czy to wystarczy, żeby chociaż podjąć równą walkę z odnotowującym znakomity start Diablo IV? Trudno powiedzieć, ale na bazie tego, co już wiemy można przypuszczać, że przynajmniej twórcy nie powinni na tym ruchu stracić.

