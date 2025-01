Diablo IV - duży pokaz nowej klasy, która pojawi się przy okazji premiery Vessel of Hatred. Oto najważniejsze cechy Spirytysty

Powolutku zbliżamy się do premiery pierwszego większego dodatku do czwartej odsłony Diablo. I wydaje się to być niezły moment na tego typu nowości. W końcu choć wreszcie wydaje się, że ostatnie sezony trochę poprawiły wizerunek gry (w jakim stopniu, to już można podebatować), trudno o długofalowy entuzjazm, gdy nawet mapa nie ulega zmianom. Teraz zgodnie z obietnicami Blizzard wypuścił dość obszerną prezentację nadchodzącej klasy.

Zaprezentowano po raz pierwszy szczegóły związane ze Spirytystą - klasą, która pojawi się przy okazji dodatku Diablo IV: Vessel of Hatred.

Maszyna marketingowa związana z Vessel of Hatred zdążyła już ruszyć, i to wraz z całą otoczką, jak przedpremierowe zamówienia. Na obszerniejszy gameplay nadal czekamy, a na razie możemy przyjrzeć się prezentacji Spirytysty. Jak wynika z utkanego przez deweloperów lore, należy on do specyficznego świata duchów, który dotąd starał się trzymać z dala od wszechobecnej wojny. Teraz jednak, gdy w ich rejony zmierza Neirele z uwięzionym Mefisto, muszą rzecz jasna złamać zasady i wyplenić zagrażające im groźne siły.

Jak w kilku miejscach już słusznie zauważono, nowa klasa może trochę przypomina skrzyżowanie Mnicha z Witch Doctorem. W teorii powinna się spodobać graczom ceniącym sobie dynamikę i wszechstronność. Nowy oręż i zestaw fantazyjnych ataków sprawi, że będziemy pokonywać odległości niezwykle szybko. Spirytysta bazuje na czterech zwierzęcych duchach, reprezentujących odmienne moce. I tak Jaguar zapewnia najbardziej agresywny i szybki styl walki, Goryl dodaje typowe "tankowe" zdolności - umożliwiając przyjęcie masy ciosów i oddanie z nawiązką - Orzeł wprowadza precyzyjne uderzenia z bezpiecznych pozycji, u Skolopendry zaś wszystko kręci się wokół trucia przeciwników. Możemy skupić się na rozwijaniu jednej z tych mocy bądź bawić się hybrydowymi mieszankami. Twórcy zwrócili zatem uwagę na krytykę graczy w kierunku na dłuższą metę nudnych buildów dotychczasowych klas. Pytanie, jaki będzie efekt w praktyce - wszak przed premierą podstawki sprawa również wyglądała obiecująco.

Źródło: Blizzard