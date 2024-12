Diablo IV: Vessel of Hatred na pierwszym zwiastunie. Ruszyły już zamówienia przedpremierowe na dodatek

Diablo IV to gra, która wywołała niemało emocji. Po niezwykle udanym starcie, najnowsza produkcja Blizzard Entertainment szybko straciła impet. W ocenie wielu osób tytuł spisuje się dobrze jako jednorazowe doświadczenie, ale już niekoniecznie jako gra, która nadawałaby się do wielokrotnej rozgrywki. Nie wiemy na razie czy dodatek Vessel of Hatred coś w tej kwestii zmieni. Póki co, twórcy opublikowali pierwszy zwiastun, któremu klimatu nie sposób odmówić.

Blizzard zaprezentował bardzo klimatyczny zwiastun dużego rozszerzenia do Diablo IV o podtytule Vessel of Hatred. Ruszyły też już zamówienia przedpremierowe. Standardowa edycja dodatku kosztuje 169 zł.

Choć Blizzard poprawił wiele aspektów Diablo IV od premiery gry, to wciąż jest spore grono osób niezadowolonych z kształtu najnowszej odsłony serii. Kwestię tę może jednak zmienić nowy dodatek. Diablo IV: Vessel of Hatred będzie pierwszym dużym rozszerzeniem do produkcji Blizzarda. Jak wynika z opublikowanego zwiastuna, należy nastawić się na bezpośrednią kontynuację fabuły z podstawowej wersji gry. Prawdopodobnie czeka nas ponowna konfrontacja z Lilith. Pojawi się też z pewnością Mefisto. Fakt ten sugeruje między innymi obecność tego samego aktora głosowego, który wcielał się w tę postać w bazowej kampanii. W trakcie gry odwiedzimy region Nahantu, który pojawił się poprzednio w Diablo II (trzeci akt). Podobnie jak w podstawowej wersji gry należy spodziewać się dobrej fabuły oraz narracji, ale weterani serii czekają przede wszystkim na zmiany w rozgrywce. Wiemy, że rozszerzenie zaoferuje zupełnie nową klasę Spirytystów oraz sterowanych przez komputer najemników, którzy pomogą naszej postaci w walce z przeciwnikami.

Ruszyła też już przedsprzedaż dodatku Vessel of Hatred. Wersja standardowa kosztuje 39,99 euro na platformie Battle.net i 169 zł na Steamie. Rozszerzenie trafi także oczywiście na konsole Xbox Series X|S (169 zł) oraz PlayStation 4 i 5 (cena na razie nieznana). Dostępne są też znacznie droższe edycje Deluxe i Ultimate (odpowiednio 259 zł i 387,50 zł), które zaoferują szereg cyfrowych bonusów. Warto jednak podkreślić, że inaczej niż przy premierze podstawowej wersji gry, tutaj zakup droższej edycji nie umożliwi wcześniejszego dostępu do dodatku. Premiera Diablo IV: Vessel of Hatred jest planowana na 8 października 2024 roku. Do tego czasu poznamy na pewno znacznie więcej szczegółów o tej produkcji.

Źródło: Blizzard