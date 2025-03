Diablo IV dostało rewolucyjny 4. sezon. Mnóstwo pochwał od graczy, więc jest szansa na poprawienie grywalności i dobry end game

Po bardzo dobrym starcie na zeszłoroczną premierę aż trudno było sobie wyobrazić, że w ciągu dosłownie kilku tygodni sytuacja odwróci się tak bardzo. Ale też z drugiej strony nie dało się przewidzieć tak kiepskiego endgame'u czy na dłuższą metę braku dobrze przemyślanego systemu lootu. Kolejne sezony na ogół przynosiły więcej kroków w tył niż naprzód i wielu zdążyło już przekreślić nową odsłonę serii. Tymczasem czwarty sezon zdaje się przynosić ważne zmiany.

4. sezon Diablo IV, Loot Reborn, wprowadza najwięcej zmian w grze od premiery. Jak na razie zbiera on wiele pozytywnych głosów.

Aktualny sezon został uprzednio przełożony, by deweloperzy mieli wystarczająco dużo czasu na zaimplementowanie zaawansowanych zmian. A mówimy o naprawdę kompleksowym pakiecie. Wyliczyć można chociażby znaczącą poprawę wypadających z wrogów łupów, lepszą kontrolę nad usprawnianiem ekwipunku, urozmaicenie krytykowanych Helltide'ów, nowych przeciwników i bossa. Do tego Blizzard chwali się atrakcjami dla graczy z postaciami na wysokim poziomie, na czele z Pit of the Artificers - dostarczającym nowych wyzwań lochem. O dziwo na razie wygląda na to, że przynajmniej część zawartości to bynajmniej nie puste przechwałki.

Co jasne, problemów także nie brakuje. Na przykład 4. sezon serwuje crashe osobom używającym Frame Generation na kartach NVIDIA serii 4000. Mimo to raporty o błędach jak dotąd są przeważnie spychane na boczny tor przez pozytywny odbiór. Helltide'y mają być po raz pierwszy zajmujące, nowi adwersarze potrafią zaleźć za skórę, a loot ma większe znaczenie (choć czasem dodaje się, że miejscami spada go wręcz zbyt wiele). Aspekty przestały być zmorą zbierających, bo wreszcie postarano się o specjalną skrytkę (to absurd, że dopiero po blisko roku od premiery, ale mimo wszystko warto to zaznaczyć). Oczywiście nie ma co nawoływać do hurraoptymizmu - w końcu od wejścia sezonu minęło raptem parę dni, więc czas pokaże, czy to opóźniony sukces projektu, czy tymczasowy skok, który wprawił w euforię pewną grupę graczy. Niemniej jednak po miesiącach krytyki trudno było zignorować tego typu wejście.

Źródło: WCCFtech, PCGamesN, Reddit