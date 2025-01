Sprzedaż gier w Europie utrzymuje się na dobrym poziomie. Zdominowały ją przede wszystkim EA Sports FC 24 i Helldivers 2

Nie każdy okres jest tak łaskawy dla dużych gier, jak 2023 rok. Wyjątkowo obrodziło bowiem wtedy w warte uwagi produkcje. Pierwsza połowa bieżącego roku jest znacznie gorsza dla pozycji z segmentu AAA. Można byłoby spodziewać się, że doprowadzi to do skurczenia się rynku. Jak pokazują dane sprzedażowe z Europy, spadek został, co prawda, odnotowany, ale jest on bardzo niewielki. Rynek napędzają głównie takie tytuły, jak EA Sports FC 24 oraz Helldivers 2.

Pierwsza połowa 2024 roku była dla rynku gier w Europie dobra. Zanotowano, co prawda, delikatny spadek sprzedaży, ale okres ten nie obfitował w tak liczne premiery dużych tytułów, jak przed rokiem.

Według danych Game Sales Data, pierwsza połowa 2024 roku to blisko 80 mln sprzedanych egzemplarzy gier wideo w Europie. Dotyczy to wszystkich platform sprzętowych (PC-tów i konsol), a także cyfrowych i fizycznych form dystrybucji (z pewnymi wyjątkami), ale nie uwzględnia rynku gier niezależnych. Odnotowano, co prawda, spadek sprzedaży o 1,6% w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku, ale wynik ten jest bardzo dobry, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że zabrakło tutaj tak licznych premier. W zestawieniu obejmującym dziesięć najlepiej sprzedających się gier w Europie, tylko dwie miały swoją premierę w 2024 roku: Helldivers 2 oraz The Last of Us Part II Remastered. Nieco bardziej ucierpiały przychody ze sprzedaży gier. Z racji, że w zestawieniu dominują pozycje, które zadebiutowały wcześniej, to ich ceny były dużo niższe. W rezultacie spadek przychodów wyniósł około 30%. Najchętniej kupowaną grą w Europie w H1 2024 było EA Sports FC 24. Drugą pozycję zajęło Helldivers 2, a trzecią zasłużony hit Rockstara – Grand Theft Auto V. Na szczególną uwagę zasługuje także obecność na siódmej pozycji gry Fallout 4. Dziewięcioletnia produkcja Bethesdy zanotowała duży wzrost sprzedaży po premierze bazującego na tym uniwersum serialu.

Najlepiej sprzedające się gry w Europie -

H1 2024 Najlepiej sprzedające się gry w Europie - 06.2024 1. EA Sports FC 24 EA Sports FC 24 2. Helldivers 2 Elden Ring 3. Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 4. Hogwarts Legacy Sid Meier's Civilization VI 5. Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 6. Call of Duty: Modern Warfare III Hogwarts Legacy 7. Fallout 4 Luigi's Mansion 2 HD 8. It Takes Two F1 24 9. Tom Clancy's Rainbow Six Siege Grand Theft Auto Online 10. The Last of Us Part II Remastered NBA 2K24

Znacznie gorzej pod względem sprzedaży gier wypadł w Europie czerwiec bieżącego roku (11,3 mln sprzedanych egzemplarzy). Odnotowano tutaj spadek o 19%, ale nie należy się temu dziwić. W czerwcu 2023 roku swoje premiery miały Diablo IV i Final Fantasy XVI, które mocno wywindowały statystyki za ten okres. Tak silnej obsady zabrakło w czerwcu 2024 roku, może z wyjątkiem dodatku Shadow of the Erdtree do gry Elden Ring. Podstawowa wersja produkcji wspięła się dzięki temu na drugą pozycję zestawienia obejmującego ten miesiąc. Pierwsza lokata, podobnie jak w całym półroczu, należy do EA Sports FC 24. Identycznie wygląda też ostatni stopień podium (Grand Theft Auto V). O wiele trudniejszą sytuację ma europejski rynek konsolowy. W czerwcu bieżącego roku sprzedano zaledwie 300 tys. urządzeń tego typu (spadek o 24%). Dla całego półrocza jest to 2,2 mln konsol (także spadek o 24%). Widać zatem pewne oznaki nasycenia rynku i na poprawę tych wyników będziemy musieli zapewne poczekać do premiery odświeżonych wariantów sprzętu.

Źródło: GamesIndustry