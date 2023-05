Oto najlepsze gry, w które zagracie wyłącznie na PC. Konsolowi gracze też mają czego zazdrościć

Od dawna słychać zewsząd, że granie na PC umiera i prędzej czy później nikomu nie będzie się opłacało tworzyć gier na klasyczne blaszaki. Cóż, nie ulega wątpliwości, że priorytetem dla twórców wysokobudżetowych tytułów zawsze były i będą konsole, jednak komputerowi entuzjaści mimo wszystko nie mają zbyt wielkich powodów do narzekań. W porządku, karty graficzne nadal są za drogie, ale w ostatnich latach na platformach Steam czy Epic Games Store pojawiło się mnóstwo gier będących niegdyś konsolowymi exclusive'ami, jak np. God of War, Returnal czy Marvel's Spider-Man. Choć mimo wszystko trudno zakładać, że konsolowcy nie będą mieli żadnych benefitów z posiadania Xboksa czy PlayStation, to jeśli spojrzymy w szerszej skali, całkowita migracja na PC może mieć dla nich całkiem sporo sensu...

Autor: Piotr Piwowarczyk

Zdecydowanie częściej to właśnie pecetowcy porzucają swoje blaszaki na rzecz konsol, choć mimo wielkich zapowiedzi zmierzchu komputerów te ciągle trzymają się dzielnie i z roku na rok możemy zagrać na nich w coraz większą liczbę gier. Co prawda lista tytułów na wyłączność konsol ciągle jest spora, jednak warto zauważyć, że aktualna polityka Sony wskazuje na pojawienie się na pecetach takich gier jak np. w Horizona Forbidden West czy God of War Ragnarök. Co więcej, prawdopodobne będzie można liczyć w nich nie tylko na lepszą jakość grafiki, ale także szereg technologii typowych dla PC. Warto wspomnieć także o strategii wydawniczej Microsoftu - w końcu wszystkie gry przeznaczone na konsole Xbox z miejsca są również dostępne na blaszakach. Czyżbyśmy zatem mieli do czynienia ze złotą erą gamingu na PC? Cóż, wiele na to wskazuje.

Pecetowcy nie gęsi, swoje exclusive'y mają! Dla niektórych tytułów warto nawet zapomnieć na chwilę o konsolach obecnej i poprzedniej generacji.

Pytanie brzmi jednak, czy konsolowcy mają powody solidne podstawy do tego, by porzucić swojego Xboksa czy PlayStation na rzecz pecetowych exclusive'ów? Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Przede wszystkim komputerowe tytuły na wyłączność stanowią dziś rzadkość i są to głównie starsze produkcje. Ten artykuł nie powstał jednak po to, by z nostalgią i udawaną zadumą opowiedzieć młodszym graczom o potyczkach w Heroes of Might and Magic czy Warcrafcie III. Wzięliśmy więc na warsztat głównie nowsze gry, które nie odstraszą prehistoryczną grafiką czy staroświeckimi mechanikami, a zachęcą do gry nowoczesną oprawą, oryginalnymi pomysłami czy rozwiązaniami, które w świecie konsol są zwyczajnie nieznane.

Jak się okazuje, po odjęciu wiekowych, klasycznych pecetowych tytułów lista gier zrobiła się dosyć skromna. Ponadto z biegiem lat sporo produkcji, jak np. pierwszy Crysis czy Football Manager, doczekało się portów na konsole. Uzupełniliśmy więc nasze zestawienie również o gry, które niebawem zadebiutują wyłącznie na komputerach i zapowiadają się przy tym niezwykle obiecująco. Co więcej, wybraliśmy też takie pozycje, które pozostaną pecetowymi exclusive'ami jedynie przez jakiś czas. Z racji ograniczonego miejsca nie byliśmy więc w stanie poświęcić wystarczająco dużo miejsca każdej grze kandydującej o miejsce w zestawieniu, dlatego liczymy, że wspomnicie o innych wartych uwagi pecetowych exclusive'ach w komentarzach. Serdecznie zapraszamy do dyskusji!