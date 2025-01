Warhammer 40,000: Space Marine 2 - twórcy opowiadają o szczegółach rozgrywki na obszernym materiale

Świat Warhammera jest na tyle różnorodny, że może w sobie pomieścić niemal każdy gatunek. Dobrym tego przykładem jest chociażby Rogue Trader od studia Owlcat, który zadebiutował pod koniec zeszłego roku. Z innej beczki, Relic Entertainment stworzyło nie zawsze równą (zwłaszcza później), ale rozpoznawalną serię RTS, natomiast w 2011 roku powstała bardzo dobrze przyjęta gra akcji. Już we wrześniu zaś zawitać ma wreszcie wyczekiwana kontynuacja.

Udostępniono jeszcze jeden materiał związany z Warhammer 40,000: Space Marine 2, który koncentruje się na ogólnym obrazie gry.

Podczas gdy obchodzone pod koniec zeszłego miesiąca Warhammer Skulls dało nam ogólny wgląd w przyszłe plany związane z grami franczyzy, teraz otrzymaliśmy rozszerzoną zapowiedź skupiającą się już tylko na drugiej odsłonie Space Marine. Wiele więc wskazuje na to, że jakiś czas temu przesunięta premiera już faktycznie będzie ostatnim takim manewrem. Liczący sobie sześć minut gameplay z komentarzem Olivera Hollisa-Leicka, dyrektora kreatywnego projektu, stanowi swojego rodzaju generalne wprowadzenie do całości.

Jak wiadomo od pierwszych trailerow, ponownie wcielimy się w dzielnego Kosmicznego Marine Demetriana Titusa. Akcja rozegra się już jakiś czas po wydarzeniach w poprzedniej części - a konkretnie w następnym stuleciu. Powrót do szeregów swych braci nie będzie dla naszego bohatera w pełni komfortowy. Zostaje on bowiem karnie pozbawiony rangi kapitana i będzie musiał dowieźć swej wartości jako porucznik u boku towarzyszy na odległej planecie, czyli stanąć do walki z Tyranidami - jedną z największych plag ludzkości. Deweloperzy obiecują niezwykle wierne ukazanie rojów tej przerażającej starożytnej rasy. Najnowsza technologia ma pozwolić w pełni wyeksponować niekończące się fale szarżujących na nas wrogów - co wygląda zaiste efektownie, pozostaje oczywiście pytanie o optymalizację.

Równie imponująco zapowiadają się ogromne lokacje, w tym kwatera główna Marines: unosząca się w powietrzu Battle Barge, gdzie zbieramy informacje i przygotowujemy się do kolejnych misji. Trzeba przyznać, że to ogromny krok naprzód w stosunku do części pierwszej - ale cóż, minęło 13 lat. Otrzymamy rzecz jasna bogaty arsenał broni do masakrowania wrogów Imperatora - w tym kultowy miecz łańcuchowy, karabin Melta i burzowy młot - oraz ekwipunek pomagający nam przetrwać wymagające potyczki. Zachęcająco wygląda też tryb Operations, skupiający się na kooperacji, a do wyboru mamy aż sześć klas. Dalej wymieniono też opisywany już nieco w poprzednich materiałach tryb Eternal War, oferujący kilka multiplayerowych trybów, gdzie sześcioosobowi Marines mierzą się z ich odpowiednikami służącymi siłom Chaosu. Jakkolwiek zatem warto podchodzić do tych rewelacji z pewną dozą rezerwy, mimo wszystko prezentują się one naprawdę obiecująco. Mamy szansę na premierę jednej z najlepszych gier tego roku.

Źródło: Focus Entertainment (Youtube)