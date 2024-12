Elden Ring: Shadow of the Erdtree - rozszerzenie gry roku 2022 z pierwszymi recenzjami. Żaden dodatek nie miał lepszych ocen

Ten rok trochę nam się rozkręcił pod względem interesujących premier, choć oczywiście daleko mu do poprzedniego. W każdym razie nadszedł czerwiec, który oznacza pewną przerwę w pojawianiu się większej liczby istotniejszych tytułów. Po części może mieć to związek z wakacyjnym okresem, ale z drugiej strony niejeden deweloper nie miałby specjalnej ochoty stawać w szranki z dodatkiem do gry FromSoftware. Na razie wygląda na to, że nie bez przyczyny.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree zbiera rewelacyjne oceny - wyższe nawet niż rekordzista wśród dodatków, czyli Wiedźmin 3: Dziki Gon - Krew i wino.

Ich projekty można lubić lub nie, ale Japończycy pod wodzą Miyazakiego wywarli ogromny wpływ na branżę. Gry souls-like (lub tytuły mniej bądź bardziej luźno nawiązujące do tego nurtu) są stałym elementem rynku - starczy powiedzieć, że już teraz czekamy na kontynuację Lords of the Fallen, pozycji, która przecież dość mocno podzieliła środowisko. A gdy pojawia się nowa gra FromSoftware - nawet jeśli to "tylko" DLC - cała branża odlicza dni do premiery. Pierwszy konkretny zwiastun Shadow of the Erdtree wraz z wstępnymi wypowiedziami twórców nakręcił fanów jeszcze bardziej, a już 21 czerwca przyjdzie nam zweryfikować te obietnice. Ale embargo zniesiono, toteż część dziennikarzy miała okazję zagrać i zamieścić recenzję.

Zachwyty dominują przede wszystkim w serwisie OpenCritic, jako że w chwili pisania tego tekstu gra może cieszyć się aż 94% pozytywnymi ocenami. Dla porównania, wiedźmińska Krew i wino, czyli dotychczasowy rekordzista spośród dodatków, ma 92%. Nawet bodaj najbardziej ceniony do tej pory dodatek do gier FromSoftware, czyli Bloodborne: The Old Hunters, uzyskał średnią 86%. Jeśli chodzi o Metacritic, na PS5 jest jeszcze lepiej, bo aż 95, Xbox - 94, na pecetach zaś najmniej, bo "zaledwie" 92. Shadow of the Erdtree jest wychwalane niemal pod każdym względem. Poniżej część przykładowych not wziętych z rzeczonych zestawień:

IGN - 100/100

GamesRadar+ - 100/100

WCCFtech - 100/100

TheGamer - 100/100

VG247 - 100/100

GamingBolt - 100/100

Game Informer - 98/100

Screen Rant - 90/100

PCgamesN - 90/100

Push Square - 80/100

Inverse - 80/100

Silliconera - 70/100

Eurogamer - 60/100

Dla większości krytyków to nie tylko przedłużenie rozgrywki w Elden Ring, ale także znakomite rozwinięcie zarówno mechanik, jak i historii - deweloperzy wprowadzają więcej smaczków dla osób lubiących grzebać w lore gry. Ogromną zaletą ma być level design, jeszcze bardziej rozbudowany niż w podstawowej wersji, a starcia z bossami dalej oczarowują. Oczywiście nie każdemu rozszerzenie podeszło aż tak mocno. Gdzieniegdzie pojawia się krytyka pewnych lokacji czy starć z co niektórymi przeciwnikami, wskazuje się także na pewne problemy z optymalizacją (choć wydaje się, że na szczęście nie są one już tak poważne, jak przy premierze w 2022 roku). Ale mimo wszystko mówimy o pojedynczych głosach, niknących w morzu pochwał.

Źródło: OpenCritic, Metacritic