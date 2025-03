Elden Ring: Shadow of the Erdtree - FromSoftware wypuszcza nowy zwiastun skupiający się na fabule dodatku

Do premiery najbardziej wyczekiwanego rozszerzenia w 2024 roku pozostał już równo miesiąc. Jak to zazwyczaj bywa w przypadku gier FromSoftware, nadal nie wiemy zbyt wiele o zawartości. Dotąd dostaliśmy trailer z fragmentami rozgrywki i pierwszym spojrzeniem na ważne postacie, aczkolwiek bez szerszego kontekstu. Najnowszy materiał, wypuszczony równie znienacka, także nie odpowie na zbyt wiele. Mimo to jego jakość może nakręcić niejednego.

Udostępniono efektowną zapowiedź Elden Ring: Shadow of the Erdtree, koncentrującą się na historii w DLC.

Na ogół najpierw wypuszcza się bardziej ogólnikowy trailer, by następnie pójść za ciosem i dodać coś zawierającego strzępki faktycznego gameplayu. FromSoftware postanowiło zmienić tę kolejność i po głośnym materiale sprzed kilku miesięcy dostaliśmy Story Trailer. Jak z samego tytułu wynika, próżno szukać tutaj fragmentów nowych mechanik czy starć z przeciwnikami, ale z drugiej strony trudno też narzekać. Jak przystało na wielkie (a przy tym prawdopodobnie jedyne) rozszerzenie, wygląda na to, że twórcy nie będą się hamować z widowiskowością.

Główna część materiału związana jest z płonącym miastem, efektem działań Messmera the Impalera, który może być finalnym przeciwnikiem dodatku. W międzyczasie wyraźnie szarżuje na niego bestia ukazana w poprzednim trailerze, która również będzie należała do grona bossów w Shadow of the Erdtree. Inne fragmenty tyczą się Miquelli, tajemniczego brata Malenii i jednej z centralnych postaci DLC, wspomniana jest także Marika, władczyni Ziem Pomiędzy, mająca oczywiście sporo wspólnego z intrygami w Land of Shadow, areną zmagań w rozszerzeniu. Na razie wiele wskazuje na to, że Miquella będzie sojusznikiem gracza w odkrywaniu tajemnicy m.in. Unseen War, wspominanej w zapowiedzi. Cóż, przekonamy się za miesiąc.

Źródło: Bandai Namco (Youtube)